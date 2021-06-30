腐爛中尋生機 黃秋生：我喜歡目前的自己

去年轉戰台灣演藝圈的大滿貫影帝黃秋生，回歸濶別3年的香港舞台，聯同兩位首次合作的劇帝陳淑儀和朱栢康，合演「神戲劇場」的舞台劇《ART呃》。今年9月「登六」的黃秋生直言，曾經歷好幾年的腐爛期，因著家裡一盆起死回生的紫羅蘭，啟發腐爛過程找生機的領悟。

文：Grace 圖：莊振邦

髮型：Taky Chung@AdmiX Hair Styling

化妝：Jolinn NG

鳴謝：神戲劇場、同窗文化



好手過招

前年下旬已開始籌備的《ART呃》，原定於去年8月公演，無奈因疫情延至今年8月13日起，在香港演藝學院歌劇院演出14場。秋生不諱言，劇場只開放75%的座位，不是最理想的演出時機，但總不能無限期延後，尤其難得遇上好對手，他大表雀躍，「無得頂，唔敢話係高手，但好手就是好手，一直好欣賞陳淑儀老師(演藝學院表演系)，早在他仍有好多頭髮時已想合作。朱康始終較年輕，能量很高，但收放的技術，仍要提點一下，不過應該也不錯。」近日《電檢條例》因應《國安法》而修訂，創作環境充斥不明朗因素，問到可擔心踩地雷？作為「神戲劇場」的藝術總監，他強調，「《ART呃》純粹是關於3位認識多年的好友，因一幅畫而揭露不同性格與價值觀衝突，最緊要睇得開心，如果有延後討論就更好。不過，同一劇本各人有不同理解，例如我賣蘋果，但買的人覺得是榴槤都冇辦法，目前的問題不是服從就活命，而是根本沒規則可言。」故此，秋生更希望把握尚能演出的機會，「我以為3年前的《夕陽戰士》是最後一次，看大趨勢，今次也可能是最後，我不是說營商環境一定變差，但看不清很光明的將來。」

香港真係好靚

經歷風起雲湧的大時代，大滿貫三料影帝因著內地網民的標籤而被封殺，經歷無工開、拍了劇都被刪戲的人生低潮，去年底毅然離港赴台發展，秋生坦言，「我只懂演戲，在華人社會沒太多選擇，台灣讓我仍可在演藝界生存。」他主持的《開著餐車交朋友》已開拍第二季，他表示，「其實台灣生活頗舒服，向來不太習慣香港模式，因為太急躁。不過，離港一段長時間，回來後真係覺得香港建築地理環境都好靚。」他將於9月返台灣繼續拍攝工作，問到是否不回來？他強調不是移民，「這裡拍電視電影也沒機會，無謂發夢，久不久也有人拿劇本來，但大部分都發現唔得，我沒有限制自己，但我已被標籤，身邊人已不敢找我，見微知著要醒目，不捨得，但沒辦法。」

紫蘿蘭的啟示

今年9月秋生便正式「登六」，他大嘆體能大不如前，故更學懂珍惜，儘管經歷人生低潮，他淡然道，「我喜歡目前的自己，很平靜很平和，以前很混亂，不知自己想點。當人沒有困難時，一直留在comfort zone不走出來，甚麼也不懂，只會腐爛，返不到轉頭。我很高興面對咁多事情，令我走出來面對自己。」他分享一次種植盆栽的經驗，「我家裡有盆只爛剩兩塊綠葉的紫羅蘭，我將兩塊葉浸在水裡仔細整理，直到生出根來，我真以為就此枯萎，點知我再放回泥土裡，生了兩大棵紫蘿蘭出來，我覺得自己就像這盆栽，由5、6年前開始爛，經常很忐忑，會唔會遲啲有機會？等下瞓下就腐爛，直至過去兩年，終於清晰知道返唔到轉頭，如果唔試唔變，只會留泥土裡爛掉。」

登六仍有夢

秋生憶起亡母的說話，「我媽常說，知識存放腦海，是不能被奪去。」他認為最重要是個人信念與知識，在未來的日子，他還有未圓的夢想實踐，「讀演藝學院時已想教戲，『神戲劇場』也曾舉辦戲劇課程，現時台灣的電視或電影都很興旺，但因為語言問題，未必找我，所以我想做戲劇教育，既是我能夠做、想做，也是暫時的出路。另外，我還想最想寫教科書，整理演戲的體系，寫關於自己的方法。最可惜是難得建立了『神戲』團隊，暫時不能走下去。」