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腐爛中尋生機 黃秋生：我喜歡目前的自己
3 小時前
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黃秋生ART呃神戲劇場陳淑儀朱栢康創作自由大滿貫影帝香港演藝學院人物專訪
腐爛中尋生機 黃秋生：我喜歡目前的自己
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去年轉戰台灣演藝圈的大滿貫影帝黃秋生，回歸濶別3年的香港舞台，聯同兩位首次合作的劇帝陳淑儀和朱栢康，合演「神戲劇場」的舞台劇《ART呃》。今年9月「登六」的黃秋生直言，曾經歷好幾年的腐爛期，因著家裡一盆起死回生的紫羅蘭，啟發腐爛過程找生機的領悟。

文：Grace 圖：莊振邦
髮型：Taky Chung@AdmiX Hair Styling
化妝：Jolinn NG
鳴謝：神戲劇場、同窗文化
 

好手過招
前年下旬已開始籌備的《ART呃》，原定於去年8月公演，無奈因疫情延至今年8月13日起，在香港演藝學院歌劇院演出14場。秋生不諱言，劇場只開放75%的座位，不是最理想的演出時機，但總不能無限期延後，尤其難得遇上好對手，他大表雀躍，「無得頂，唔敢話係高手，但好手就是好手，一直好欣賞陳淑儀老師(演藝學院表演系)，早在他仍有好多頭髮時已想合作。朱康始終較年輕，能量很高，但收放的技術，仍要提點一下，不過應該也不錯。」近日《電檢條例》因應《國安法》而修訂，創作環境充斥不明朗因素，問到可擔心踩地雷？作為「神戲劇場」的藝術總監，他強調，「《ART呃》純粹是關於3位認識多年的好友，因一幅畫而揭露不同性格與價值觀衝突，最緊要睇得開心，如果有延後討論就更好。不過，同一劇本各人有不同理解，例如我賣蘋果，但買的人覺得是榴槤都冇辦法，目前的問題不是服從就活命，而是根本沒規則可言。」故此，秋生更希望把握尚能演出的機會，「我以為3年前的《夕陽戰士》是最後一次，看大趨勢，今次也可能是最後，我不是說營商環境一定變差，但看不清很光明的將來。」

香港真係好靚
經歷風起雲湧的大時代，大滿貫三料影帝因著內地網民的標籤而被封殺，經歷無工開、拍了劇都被刪戲的人生低潮，去年底毅然離港赴台發展，秋生坦言，「我只懂演戲，在華人社會沒太多選擇，台灣讓我仍可在演藝界生存。」他主持的《開著餐車交朋友》已開拍第二季，他表示，「其實台灣生活頗舒服，向來不太習慣香港模式，因為太急躁。不過，離港一段長時間，回來後真係覺得香港建築地理環境都好靚。」他將於9月返台灣繼續拍攝工作，問到是否不回來？他強調不是移民，「這裡拍電視電影也沒機會，無謂發夢，久不久也有人拿劇本來，但大部分都發現唔得，我沒有限制自己，但我已被標籤，身邊人已不敢找我，見微知著要醒目，不捨得，但沒辦法。」

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《ART呃》將於8月公演，秋生與演藝學院的同門師弟陳淑儀與朱栢康同場鬥戲。

紫蘿蘭的啟示
今年9月秋生便正式「登六」，他大嘆體能大不如前，故更學懂珍惜，儘管經歷人生低潮，他淡然道，「我喜歡目前的自己，很平靜很平和，以前很混亂，不知自己想點。當人沒有困難時，一直留在comfort zone不走出來，甚麼也不懂，只會腐爛，返不到轉頭。我很高興面對咁多事情，令我走出來面對自己。」他分享一次種植盆栽的經驗，「我家裡有盆只爛剩兩塊綠葉的紫羅蘭，我將兩塊葉浸在水裡仔細整理，直到生出根來，我真以為就此枯萎，點知我再放回泥土裡，生了兩大棵紫蘿蘭出來，我覺得自己就像這盆栽，由5、6年前開始爛，經常很忐忑，會唔會遲啲有機會？等下瞓下就腐爛，直至過去兩年，終於清晰知道返唔到轉頭，如果唔試唔變，只會留泥土裡爛掉。」

登六仍有夢
秋生憶起亡母的說話，「我媽常說，知識存放腦海，是不能被奪去。」他認為最重要是個人信念與知識，在未來的日子，他還有未圓的夢想實踐，「讀演藝學院時已想教戲，『神戲劇場』也曾舉辦戲劇課程，現時台灣的電視或電影都很興旺，但因為語言問題，未必找我，所以我想做戲劇教育，既是我能夠做、想做，也是暫時的出路。另外，我還想最想寫教科書，整理演戲的體系，寫關於自己的方法。最可惜是難得建立了『神戲』團隊，暫時不能走下去。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/腐爛中尋生機-黃秋生：我喜歡目前的自己-274186
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