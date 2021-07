花姐老公入組未?|老婆嫁咗比MIRROR關注組 連花姐都加入:睇到唔捨得瞓

人氣男團MIRROR俘虜萬千女生的心,鏡粉年齡層從學生、媽咪級到長者都有,上周六(3日)有網民在Facebook開設了「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」,讓一群老公男友們大吐苦水,圍爐取暖。不過,群組的消息被公開後,大量老婆湧入群組,連被老公埋怨的經理人花姐(黃慧君)亦已加入群組,更追住po睇到唔瞓覺。

群組開設不足3日,已有逾7萬人加入,不少老公紛紛上載相片「鬥慘」,最普遍是老婆更改電話screen相片,以鏡仔如姜濤、柳應廷(Jer)的靚相取代老公或夫妻的合照;有老公指上載Ian(陳卓賢)的攬枕,留言稱「你地夠我激?我訓係(瞓喺)個男人隔離。#老婆Ian粉 #個cusion係我犯賤turn(氹)老婆生日整既」;有老公上載老婆看《大叔的愛》的情況,訴苦寫著:「我老婆一路睇大叔的愛男友視角一路好嗲咁講係呀好痛整親呀!可以點做好?」同時,亦有老公改姜濤的《蒙著嘴說愛你》歌詞,留言,「How to say I love you, 屋企裡有個姦夫。」

群組老公們熱烈討論,而花姐的丈夫更被推舉為最應該不滿MIRROR的老公,有網民發文寫著:「天下間最不滿MIRROR嘅老公,花姐嘅生生第二的話應該冇人敢認第一」#希望各位鏡仔聽聽話話 #多謝魯生金生花姐之餘 #都要多謝花姐屋企人成就花姐 #令咁多人搵返睇電視同追星嘅樂趣」花姐老公有否入組暫時不得知曉,而花姐則自爆已經入組,她在IG的限時動態寫著:「其實d老公男朋友們好可愛,睇d post睇到唔捨得瞓」由於已有大量老婆入組,有網民建議入組前要回答關於汽車、高達、足球等男士問題,以作篩選;更有老公索性話「等造星4女團出世就大反擊,我要追星我要迷女我要課金我要追巴士。」