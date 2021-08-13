試當真門票降至$800即售罄 預計收入過百萬

YouTube 頻道「試當真」於今個星期開賣現場表演門票，為阻止黃牛黨炒飛，門票以「全場劃一，每24小時下降」的定價，今日門票降至 800 元，兩場門票即售罄，據網民統計今次門票收入超過百萬。

門票收入最多達$540萬

試當真於周五在個人Facebook中公佈，兩場在九龍灣國際展貿中心 Star Hall 舉行的兩場《試當真一週年現場版》（暫名）門票全數售罄，絕大部份觀眾都在$800買入門票，完美還原宣傳片中豪哥的對白「我係黃牛就$800」掃貨。

雖然試當真未有透露合共有多少門票被賣出，但有網民估計Star Hall全院滿座容量可達 3600 人，兩場合共7200人，以防疫要求觀眾人數上限為 85%，即合共最多會有6,120張門票發售。以之前有1628張門票於$10000至$1000中賣出，合共有$182萬收入，其餘4492張$800門票大約有$359萬收入，合共約$540萬。

另外，於門票售罄後，有網民發現已經即時有人在Carousell上以$1200收購兩張門票。