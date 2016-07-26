金宣虎涉逼前女友墮胎 廣告全線下架

韓劇《海岸村恰恰恰》35歲男星金宣虎爆出威逼前女友墮胎醜聞，由他代表的多個廣告即時下架。當地著名論壇Nate日前出現一則「人氣男演員K某真面目」的文章，自稱是男演員前女友的網民指，去年與男演員拍拖，對方以結婚引誘她發生性關係，及後懷孕，事後逼她墮胎。《體育朝鮮》前記耆李鎮浩在其YouTube頻道直指「K某」就是金宣虎。事件繼續發酵，金宣虎代言的Canon相機、Food Bucket健康食品等代言廣告全部下架。知情人士透露，廣告商對金宣虎的行動，證明威逼墮胎事件的真確性很大。

相關新聞：

事務所16小時後道歉

金宣虎的事務所S.A.L.T.娛樂一直沉默，事件發生16小時後，即今日(19日)早上8點20分終於開腔：「我們還在調查論壇文卓的真實性，大家請耐心一點，令各人造成不便，深感抱歉。」金宣虎逼墮胎事件影響力伸延至工作夥伴，包括《海岸村》女星申敏兒要臨時取消訪問，同劇男配角李相二原定後日(21日)的雜誌訪問也要取消。

更多娛樂新聞：