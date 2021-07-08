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閃到盲｜ 張馨月穿婚紗現身　林峯承諾兩年內「補飛」
35 分前
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林峯張馨月愛的宣言
閃到盲｜ 張馨月穿婚紗現身　林峯承諾兩年內「補飛」
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張馨月參加內地真人騷時穿上婚紗，林峯承諾兩年來會補擺婚禮。(林峯@ig)

林峯與張馨月一直恩愛 ，早前二人參與內地真人騷《妻子的浪漫旅行5》，節目中妻子們要為老公製造驚喜，戴着頭紗的張馨月，穿上白色婚紗，緩步走上台，對著林峯獻唱梁靜茹的《勇氣》，第一次見太太穿婚紗的林峯，被感動落淚，張馨月深情表示：「因為之前都是你給我準備驚喜，所以今天我想穿上婚紗，送給你一個驚喜，成為你最美麗的新娘。林峯，我愛你！今天你可以做我最帥氣的新郎嗎？」

林峯隨即衝上台攬着老婆擁吻，他表示：「剛才我從遠處看到我老婆一身婚紗出來，其實我那下是真的自己控制不了，因為到現在還沒有給她一個完整的一個婚禮，兩年內，我們希望籌備一個真的是一生難忘的一個婚禮。」

林峯約定下輩子調換身份

林峯在節目再多次感謝老婆的包容，大讚張馨月是一個非常好的老婆，兩人更肉麻得約定下世紀，林峯說：「下輩子我還挺願意我們兩個人男女身份調換！」張馨月則說：「我下輩子不改名字，讓你可以找到我。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/閃到盲｜-張馨月穿婚紗現身　林峯承諾兩年內「補飛」-276185
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