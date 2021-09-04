阮民安開騷前收閉館通知 網民盼推網上演唱會

繼何韻詩在開騷前數天收到香港藝術中心通知取消場地預訂之後，阮民安昨日在社交平台表示，收到麥花臣場館出信通知，以關閉場館為理由，取消其9日至10日的《阮民安個人演唱會2046》的演出。

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昨夜他在社交平台發文道︰「大家嘅關心，收到晒。坦白講，我真係唔係好OK！ 我哋今晚仲練緊歌，我哋仲希望可以有Plan B，如果有希望大家會繼續支持。」有網民留言為他打氣，並提議他搞網上演唱會，他留言回覆說︰「希望安排到，真係一大班人嘅心血，好唔捨得～」

阮民安原定於本月9日至10日舉行演唱會，上月底他曾到場館視察表現場地，當時他在網上寫道︰「隔咗三年，今日終於再次成功進入麥花臣……有好多嘢完全控制唔到，唔係普通嗰隻控制唔到，但係我會努力堅持到最後一秒的。9月，麥花臣，我都會GOOD SHOW 的！」奈何與何韻詩一樣，在開騷前數天收到場地取消預訂通知，令個唱泡湯。

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