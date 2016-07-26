隨時係半個MIRROR演唱會 AK孖Anson Lo呂爵安陳卓賢開騷

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)、陳卓賢(Ian)、呂爵安(Edan)將於12月夥拍另外三位歌手在《網上行夢想系MOOV LIVE Music On The Road》演出。今日大會公布第4位歌手是他們的隊友江𤒹生（Anson Kong，AK），有網民預計餘下兩位很大機會也是MIRROR成員。若然屬實，當日隨時是半個MIRROR演唱會。

門票不設公開發售

不過，今次門票購買難度非常高，據官方網站顯示，新客戶及現有客戶成功申請指定寬頻及額外服務便可獲得門票和海報。官方亦知有鏡粉本身與其他公司簽了上網合約，更細心寫道︰「預先安裝，之後啟動，最遲365日生效寬頻。」有鏡粉了解過有關計劃，如要成功拿到兩張門票，每月需繳交400多元至600多元的上網費用，合約期為2年。

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