電子消費劵｜Tap & Go問題多多網民狂轟 官方發布Edan和Jeremy短片撲火

政府今日發放第一期2000元的電子消費劵，Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞今晨出現網路大塞車，其中以Tap & Go最為嚴重，截至今日下午4時，仍有很多網民在討論區大吐苦水，稱未能成功取得消費劵、把虛擬卡加到手機錢包，甚至有網民報稱付款失敗。

大批網民到Tap & Go的Facebook留言投訴，直言後悔使用 Tap & Go，紛紛要求解釋及道歉，有不少人分享他們付款被拒的照片，批評Tap & Go 經過上次登記出現網絡大塞車後，一直未有正視問題。Facebook小編選擇性回覆。及至下午一時許，Tap & Go仍未就網民的投訴發文統一回覆，反而推出MIRROR成員Edan(呂爵安)及Jeremy(李駿傑)的位消費攻略短片，再次引來多位網民入內派嬲嬲及留言批評，有網民更建議Tap & Go應改名叫Trash & Go。