Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
電子消費劵｜Tap & Go問題多多網民狂轟 官方發布Edan和Jeremy短片撲火
2 小時前
#Hashtags
電子消費劵Tap & GoMIRROREdanJeremy李駿傑呂爵安
電子消費劵｜Tap & Go問題多多網民狂轟 官方發布Edan和Jeremy短片撲火
news-images
多名網民表示使用Tap & Go付款被拒。

政府今日發放第一期2000元的電子消費劵，Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞今晨出現網路大塞車，其中以Tap & Go最為嚴重，截至今日下午4時，仍有很多網民在討論區大吐苦水，稱未能成功取得消費劵、把虛擬卡加到手機錢包，甚至有網民報稱付款失敗。

news-images
有網民大感無奈，大呻後悔。

大批網民到Tap & Go的Facebook留言投訴，直言後悔使用 Tap & Go，紛紛要求解釋及道歉，有不少人分享他們付款被拒的照片，批評Tap & Go 經過上次登記出現網絡大塞車後，一直未有正視問題。Facebook小編選擇性回覆。及至下午一時許，Tap & Go仍未就網民的投訴發文統一回覆，反而推出MIRROR成員Edan(呂爵安)及Jeremy(李駿傑)的位消費攻略短片，再次引來多位網民入內派嬲嬲及留言批評，有網民更建議Tap & Go應改名叫Trash & Go。

news-images
有網民表示使用Tap & Go完全沒有feel。
 news-images
FB小編選擇性回覆，有人揚言向金管局投訴，小編隨即回覆。
 news-images
大量網民入內留言投訴。
 news-images
今次真的是公關災難。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/電子消費劵｜tap-go問題多多網民狂轟-官方發布edan和jeremy短片撲火-278319
#Hashtags
電子消費劵Tap & GoMIRROREdanJeremy李駿傑呂爵安
Am730

黃德斌人氣升工作量增 黃芷晴跳大叔舞嗌尷尬

東京奧運｜港劍隊新晉吳諾弘曾任劍擊指導 教黃智賢關禮傑格劍

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
黃德斌人氣升工作量增 黃芷晴跳大叔舞嗌尷尬
Am730
Am730
東京奧運｜港劍隊新晉吳諾弘曾任劍擊指導 教黃智賢關禮傑格劍
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多