馬達．蓮娜｜周秀娜與張繼聰咀咀 望角色影后

周秀娜及張繼聰主演的電影《馬達・蓮娜》於10月28日上映；並於10月27日以「香港亞洲電影節2021」開幕電影身份，於九龍圓方商場舉行亞洲首映禮。

今日發佈的電影主海報中，兩位主角張繼聰及周秀娜皆於雨影中露出若有所思的表情，營造一種孤獨落寞的氣氛。而周秀娜及張繼聰於《馬達・蓮娜》中展現跟以往截然不同的戲路及演繹，令到電影早前於意大利放映時受到高度評價。

電影繼入圍「金馬創投會議」、意大利烏甸尼「遠東電影節」及「香港亞洲電影節2021」後，電影再被邀請參加日本「日出國際映畫祭」競賽單元，可謂連中三元。

周秀娜得知電影再獲不同地方的電影節垂青，表示很開心電影受到不同地方的觀眾所喜愛，證明台前幕後的努力沒有白費。對於有電影節主席讚她的演出哀傷得令人心碎，她先笑指希望憑角色能入圍來年金像獎的最佳女主角，及後坦言：「好感恩，呢啲都係有好導演、好對手同好製作團隊嘅成果。」