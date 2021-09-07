魏駿傑離婚諗過自殺 自覺不配滕麗名而分手

魏駿傑日前接受港台主持車淑梅訪問，大談他跟前妻張利華及前度滕麗名分手的原因。他指去年是非常難過的一年，因為離婚，加上疫情封關導致一年半零收入，令他萌生自殺念頭，需要看心理醫生，但幸好他與前妻張利華所生的女兒令他重新振作︰「我個女救番我，因當時我想起佢唔可以冇咗我，我將隻脚踏返落嚟。呢件事唔可以畀我個女知，我喺佢面前日日 都好開心，如果佢知會影響佢一世。」

女兒反對另覓再娶

魏駿傑自言不是一個好老公，但是一個110分的爸爸，他說︰「我哋都開心過，離婚係因為人會變，我變得太離譜，淨係掛住湊女而忽略咗佢？就當係啦！大家好落台，我係一個好悶嘅老公。」他表示曾有意再找另一個，但因為女兒反對而打消念頭，他亦因為囡囡的關係而不捨北上工作。

自覺不配滕麗名

在訪問中他又談到與滕麗名的一段情，二人指拖9年，當時不少人看好他們會修成正果，但最終分手收場。他們因為拍《陀槍師姐》而撻著，魏駿傑表示分不清戲裡還是戲外，「我哋拍拖9年冇結婚打算，我爸爸喪禮佢以未來媳婦嘅身份出席，我好感動。我冇諗過真係結婚，我怕我分唔清係做戲定係真。人家會以為係藉口，我當然係真心愛佢，一定係，否則唔會拍拖八、九年，大家好期待我哋結成一對，但我成日都想做普通人，點解要做金童玉女？佢好紅，一定紅過我，佢越嚟越紅，我就越避，所以我就let go，唔好害咗佢……」他自覺配不起滕麗名，而見到她成為幸福人妻也感到非常開心。