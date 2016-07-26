Anson Lo《Megahit》MV油站成打卡熱點 「前夫」吐苦水︰成日被迫入油

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)的新歌《Megahit》MV，於杏花邨Esso油站取景。由於畫面呈現出來極外國風，加上獲「教主」Anson Lo加持，油站隨即成神徒打卡聖地。不但Esso官方Facebook也特意出po，就連新巴城巴的官方Facebook也發文稱︰「成班『神徒』同事睇完個MV，都忍唔住落去扮下教主跳舞！」更在文中尾段說到「星期六、日仲唔過黎打卡？」

神徒為Anson Lo搬回外家

有「前夫」在「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」中提到，「前妻」看完MV發現取景地點是外家附近的油站後，立即搬回外家，苦笑道︰「要見佢就只能去嗰個油站……#入油都要搵教主#俾條生路行下好喎」亦有人留言說︰「去到油站記得摸下呢行貨架，唔好蝕。(補充：摸番教主摸過既野係會得到佢既庇佑)」、「好彩教主冇揸油槍咋，唔係個個指定排嗰格入油」

化身小Anson Lo跳唱《Megahit》

另有前夫表示「呢兩日, 前妻播放啲乒鈴嘭唥嘅音樂, 仲要成日uh-oh uh-oh uh-oh咁叫！仲要帶埋個仔去油站 uh-oh uh-oh uh-oh而家成日都被迫去油站入油…#一家人被教主洗晒腦 #油缸其實仲好滿」他更上載了囝囝扮Anson Lo在《Megahit》的造型及甫士，片中更見到囝囝在油站內唱《Megahit》。有網民留言叮囑道︰「拍片還拍片，唔好打擾人地油站運作，同埋小心睇車呀！」、「唔好喺油站玩囉..啲車出入撞親唔好」

姜濤坐過位置也成打卡點

有從事飲食業的網民表示，MIRROR曾到訪過的餐廳也成為打卡熱點，於某日本餐廳工作的網民稱，姜濤曾多次光顧他們，有粉絲致電訂位時更指明要姜濤坐過的位置，亦有粉絲到店後，不停舉機拍下姜濤曾坐過的位置，直言「好X癲」。