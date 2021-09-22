Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
Anson Lo新歌《Megahit》有幾難填？ 黃偉文話你知
2 小時前
#Hashtags
MegahitAnson Lo盧瀚霆MIRROR黃偉文Wyman
Anson Lo新歌《Megahit》有幾難填？ 黃偉文話你知

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)新歌《Megahit》MV日前推出，歌曲搶佔音樂平台的第一位，在MV中，教主chok爆落力跳舞，又碌人情卡搵嚟鄭欣宜、阿Dee@ERROR、鄭中基等出鏡。填詞人黃偉文(Wyman)在IG指歌曲是近10年最難寫嘅作品，他昨日在網上詳盡解釋今次《Megahit》的填詞難度。

news-images
Wyman在社交平台親自分析今次填詞難度。

像聲字考起Wyman

Wyman指今次是一首跳舞歌，字數又多又密都不太難，而是 demo 裡原有的英文「像聲字」出現得特別頻繁，他說︰「直分佈在全曲各個重要位置，仿彿有好多塊不能移動的大石頭。」他舉例說道︰「Boom Boom Boom 只得四粒音之後就是 Bang Bang Bang，換言之，填詞人只得四個字把這兩組像聲字有意思地連貫起來（還未說到那些散佈世界各地五步一樓十步一閣的Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh 和口哨聲），即是說，詞人『可填』的地方很少，又要保存像聲字在它們原有天然的位置而又要 make sense ，已是一種難度。中英不斷轉換時，還要發音順口意思流暢。 」

news-images
Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh很洗腦，聽得過癮，但令填詞難度大大提高。

曾要求Anson Lo放棄部份像聲字

Wyman稱英文的像聲字也因押韻而限制了選擇，為了令聽眾聽到這首歌覺得順耳，他曾一度向監製及Anson Lo問到「唔keep晒所有像聲步份得唔得」、「必要時唔要一啲，填埋廣東話，就易寫好多，story-telling 方面又無咁多限制，咁又好唔好？」但Anson Lo認真覆道︰「但如果keep得晒，排舞會好排啲得意啲，隻舞出嚟一定會好睇好多喎。」

他直言：「想滿足晒佢所有願望，就辛苦啲都Keep晒所有Boom Boom Bang Bang了（唔只咁，一不做二不休，去盡啲，送多個『乒鈴嘭唥』畀你賀賀佢添）！不敢說成果怎樣怎樣，但都盡力了，希望大家喜歡這個通過『碰撞』而產生進步、產生愛的故事，無論在歌裏歌外。」

相關新聞︰

Anson Lo新歌MV鄭中基欣宜阿Dee驚喜現身  獲黃偉文寫近10年最難作品

news-images
Anson Lo多謝Wyman這份詞。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/anson-lo新歌《megahit》有幾難填？-黃偉文話你知-286026
#Hashtags
MegahitAnson Lo盧瀚霆MIRROR黃偉文Wyman

從街頭唱到麥花臣首開個唱 《樂壇已死》唱作歌手吳林峰：當最後一次去到盡

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
從街頭唱到麥花臣首開個唱 《樂壇已死》唱作歌手吳林峰：當最後一次去到盡
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多