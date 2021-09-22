Anson Lo新歌《Megahit》有幾難填？ 黃偉文話你知

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)新歌《Megahit》MV日前推出， 歌曲搶佔音樂平台的第一位，在MV中，教主chok爆落力跳舞， 又碌人情卡搵嚟鄭欣宜、阿Dee@ERROR、鄭中基等出鏡。填詞人黃偉文(Wyman)在IG指歌曲是近10年最難寫嘅 作品，他昨日在網上詳盡解釋今次《Megahit》的填詞難度。

像聲字考起Wyman

Wyman指今次是一首跳舞歌，字數又多又密都不太難，而是 demo 裡原有的英文「像聲字」出現得特別頻繁，他說︰「直分佈在全曲各個重要位置，仿彿有好多塊不能移動的大石頭。」他舉例說道︰「Boom Boom Boom 只得四粒音之後就是 Bang Bang Bang，換言之，填詞人只得四個字把這兩組像聲字有意思地連貫起來（還未說到那些散佈世界各地五步一樓十步一閣的Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh 和口哨聲），即是說，詞人『可填』的地方很少，又要保存像聲字在它們原有天然的位置而又要 make sense ，已是一種難度。中英不斷轉換時，還要發音順口意思流暢。 」

曾要求Anson Lo放棄部份像聲字

Wyman稱英文的像聲字也因押韻而限制了選擇，為了令聽眾聽到這首歌覺得順耳，他曾一度向監製及Anson Lo問到「唔keep晒所有像聲步份得唔得」、「必要時唔要一啲，填埋廣東話，就易寫好多，story-telling 方面又無咁多限制，咁又好唔好？」但Anson Lo認真覆道︰「但如果keep得晒，排舞會好排啲得意啲，隻舞出嚟一定會好睇好多喎。」

他直言：「 想滿足晒佢所有願望，就辛苦啲都Keep晒所有Boom Boom Bang Bang了（唔只咁，一不做二不休，去盡啲，送多個『乒鈴嘭唥』 畀你賀賀佢添）！不敢說成果怎樣怎樣，但都盡力了， 希望大家喜歡這個通過『碰撞』而產生進步、產生愛的故事， 無論在歌裏歌外。」

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