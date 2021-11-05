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GUCCI名門望族｜Lady Gaga穿Versace現身意大利首映
2 小時前
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GUCCI名門望族｜Lady Gaga穿Versace現身意大利首映
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宣傳《Gucci名門望族》卻身穿Versace裙的Lady Gaga。

由Lady Gaga、謝勒力圖(Jared Leto)、阿當戴華(Adam Driver)及Salma Hayek等巨星主演的電影《Gucci名門望族》(House of Gucci)，繼英國首映後，Lady Gaga日前獨自現身意大利宣傳。英國首映時穿上Gucci禮服的她，今次改穿另一品牌Versace紅色長裙，還向在場記者笑說：「House of Versace」。行紅地氈時表現風騷的她，之後在社交網留言：「接受傳媒訪問時我喊足全程，感恩可演出這部電影。」

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阿當戴華在片中飾演Gucci承繼人Maurizo Gucci。

Lady Gaga飾演Patrizia Reggiani買兇殺夫

《GUCCI名門望族》改編2001年小說《The House of Gucci：A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》，講述阿當戴華飾演的時裝大師Maurizo Gucci，與Lady Gaga飾演的Patrizia Reggiani的婚姻，1995年Maurizo Gucci被槍殺，Patrizia被控買兇殺夫判監18年，於2016年出獄。

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影帝阿爾柏仙奴亦有份演出。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/gucci名門望族｜gaga穿versace現身意大利首映-293062
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