GUCCI名門望族|Lady Gaga穿Versace現身意大利首映

由Lady Gaga、謝勒力圖(Jared Leto)、阿當戴華(Adam Driver)及Salma Hayek等巨星主演的電影《Gucci名門望族》(House of Gucci),繼英國首映後,Lady Gaga日前獨自現身意大利宣傳。英國首映時穿上Gucci禮服的她,今次改穿另一品牌Versace紅色長裙,還向在場記者笑說:「House of Versace」。行紅地氈時表現風騷的她,之後在社交網留言:「接受傳媒訪問時我喊足全程,感恩可演出這部電影。」

Lady Gaga飾演Patrizia Reggiani買兇殺夫

《GUCCI名門望族》改編2001年小說《The House of Gucci:A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》,講述阿當戴華飾演的時裝大師Maurizo Gucci,與Lady Gaga飾演的Patrizia Reggiani的婚姻,1995年Maurizo Gucci被槍殺,Patrizia被控買兇殺夫判監18年,於2016年出獄。

