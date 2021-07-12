Sammi新歌重本製作 6日時間搭MV場景

鄭秀文（Sammi）以「異能人」造型拍攝新歌《新造的人》MV，由電影界美術大師梁華生（James）擔任導演，單是其中一個比喻「母胎」的場景，就花了六天搭建，拍攝超過20小時。Sammi多個造型演譯擁有異能的人去拯救朋友，七位飾演朋友的演員各有特色，她說：「帶出每個人都係獨一無二，都可以成為自己新造的人嘅訊息。佢哋嘅造型脫離現實，營造未來的感覺。」

Sammi提到導演James設計『母體』場景概念︰「比喻初生嬰兒對未知的世界感到恐懼或新鮮感。我非常喜歡，可以表達好多面情緒和故事。每個人出生前都不知道外面世界是怎麼樣？有很多未知數，但又好像早已寫在生命冊內，『母體』這一幕對我印象最深刻。」另一幕淋雨亦令她很有感覺，說：「淋雨對我意味生命嘅洗禮， 當係雨水也好，淚水也好。每個人經過些種種洗煉之後， 最終就會成為一個新造的人，雖然這一幕開始是雨水， 但對我來說是既是汗水又是淚水。」

身旁導演James說：「呢首歌多層次，好有意思，充滿末世紀感覺，歌詞亦很詩意。因為其中一句歌詞『很想要異能』，啟發我將MV時空設定在未來。MV故事講述Sammi是一個擁有異能的人，從未來到這個世紀拯救朋友和以往唔好嘅自己，從而成為新造的人。」 《新造的人》由Rapper Shimica作曲，她與Sammi前年於《#FOLLOWMi》演唱會中首度合唱，並成為好朋友。當Sammi第一次聽到Shimica這首歌的Demo時立即愛上，花了足足兩年時間物色歌詞，結果周耀輝、郭啟華和朱琳合寫的這份詞最打動她。