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心臟病
處理好心房顫動 慎防中風
2021-06-04
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處理好心房顫動 慎防中風
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由房顫引起的中風，由於血塊較大影響腦部的範圍也較大，情況一般較嚴重。

雖然全港只有1%人患有心房顫動，可是隨年紀增長，患上此症的風險便愈高；如只計算70歲或以上人口，便多達10%人是患者。雖然患者平時未必感覺到任何不適，可是心房顫動卻令其中風風險大增5倍，不得不提防。
 

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陸毅康指房顫患者易於心臟形成血栓，增加中風風險。

心臟科專科醫生陸毅康表示，心房顫動是心臟中出現不正常電流，令心房不規則地跳動，而速度更可高達每分鐘200至300次。可想而知心臟無法有效率地將血液泵離心臟以供應身體所需。

心跳很快很亂
年齡增長是心房顫動的高危因素之一，而患有心臟衰竭、心臟心瓣毛病、糖尿病、高血壓或甲狀腺亢進，都會增加心房顫動的風險。患者或會感覺心臟跳得很快或者很亂，心跳快時有可能伴隨呼吸急促、眩暈的徵狀，陸毅康指，「其實大部分患者未必會察覺到徵狀，很多時要到患者因其他原因求診，或者身體檢查時，由醫生量血壓或『把脈』才發覺，繼而利用心電圖來診斷。最不幸是患者出現併發症，例如中風，到醫院才發現是心房顫動的患者。」

形成血塊
由於心房顫動發作時，心臟未能有效將血液泵出，當血液停滯在心房的時間變長，便有可能凝固形成血塊。陸毅康續指，「若血塊隨血流離開心臟，很大可能會塞住腦部較大的血管，導致缺血性中風，而且情況一般較嚴重，可令患者喪失說話理解能力、完全癱瘓，甚至死亡。此外，血塊亦有可能堵塞手或腳的血管影響供血；患者長遠心臟衰竭的風險也會增加，因此治療上除減低中風風險外，亦希望可以控制一個正常的心跳。」

客觀評估風險
當患者確診心房顫動，醫生會以客觀評分標準去評估其中風風險，陸毅康解釋，「我們會考量多個風險因素包括年齡、是否有糖尿病、心衰竭、高血壓、曾經中風等，如分數愈高即中風風險愈高，我們會建議這些患者使用抗凝血藥，減低血液的凝固能力，避免血栓形成，減低中風風險。」

有些患者曾聽過抗凝血藥帶來的問題，如流血風險較高、經常要驗血調校藥物劑量、飲食上亦需要配合，覺得麻煩而拒絕用藥；事實上新型抗凝血藥有相同的藥效下，不會影響患者平日飲食習慣，也毋須經常驗血，因此患者應該依照醫生指示用藥，以免出現缺血性中風。陸毅康最後提醒，患者應維持三低一高飲食習慣、恆常運動及戒煙，保持心臟健康，生活上亦須小心撞傷擦損，減低流血風險。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/心臟病/處理好心房顫動-慎防中風-270571
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