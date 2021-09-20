《盧旺達飯店》主角原型恐怖主義罪成 判囚25年

非洲盧旺達一名男子被判恐怖主義罪成，涉嫌與3年前的襲擊事件有關，判囚25年。在27年前當地種族滅絕期間，該名男子的事蹟曾被拍成電影《盧旺達飯店》(Hotel Rwanda)。

現年67歲、一直流亡的魯塞薩巴吉納(Paul Rusesabagina)，去年被誘騙乘坐一架回國的飛機，他返國後被捕。他3年前曾指，是時候以任何手段為盧旺達帶來變革，同年盧旺達南部發生襲擊事件，9人死亡。他遭指控是武裝組織「盧旺達民主變革運動組織——民族解放陣綫」(MRCD-FLN)的成員，被控資助恐怖主義、恐怖主義行為謀殺、組建非正規武裝團體以及加入恐怖組織等9項指控。

魯塞薩巴吉納承認是反對總統卡加梅統治的「盧旺達民主變革運動組織」(MRCD)成員，但否認跟MRCD-FLN的暴力事件有任何關聯，指自己從未呼籲任何人襲擊平民，只承認曾向組織匯款。

盧旺達種族滅80萬人遭屠殺

1994年盧旺達發生種族滅絕，胡圖族人大肆屠殺圖西族人，持續3個月的大屠殺，根據聯合國的數據，至少有80萬人遭屠殺。

當時是酒店經理的魯塞薩巴吉納，據報用盡方法保護酒店內約1,000人。有關事蹟改編成電影《盧旺達飯店》，影片曾獲奧斯卡及金球獎多項提名，但有倖存者指，魯塞薩巴吉納在事件中牟取暴利，勒索酒店內的人，並驅逐無力支付的人。

馬克龍承認法國要為大屠殺承擔沉重責任

盧旺達政府一直指責法國曾間接參與大屠殺，根據盧旺達官方委託美國獨立律師事務所Levy Firestone Muse就事件進行的調查報告顯示，對於可以預見得到的大屠殺，法國當時既不是盲目，也不是沒有認知。而是相反，法國明知將要有大屠殺，仍然對由時任總統Juvénal Habyarimana領導的胡圖族當局給予不懈的援助，甚至在大屠殺的計畫成為路人皆知的時候仍然支持如故。報告指，法國在將一個可以預見避免的大屠殺，最後演變成真的慘劇中，負有沉重的責任。

今年5月，法國總統馬克龍訪問盧旺達，到首都基加利的種族滅絕紀念館發表演說時，承認法國要為1994年盧旺達大屠殺承擔沉重責任，並說只有經歷過當年恐怖日子的倖存者，才能給予法國原諒。