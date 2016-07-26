七一刺警｜3港大評議會學生再申保釋 押至下午裁決

4名港大學生，涉參與港大學生會評議會動議「感激」七一刺警案施襲者，被控宣揚恐怖主義等兩罪，其中3名正在還柙的被告今日於高等法院再度申請保釋，《國安法》指定法官、高院法官杜麗冰聽罷雙方陳詞後，將案件押後至下午3時作出裁決。

被告依次為19歲學生張敬生、20歲學生郭永皓、18歲學生杜林丞亨及19歲學生容頌禧，同被控宣揚恐怖主義，以及煽惑他人有意圖而傷人作交替控罪。第四被告早前已獲准保釋候訊，其餘三人正在還柙。

首罪控罪指，四名被告於2021年7月7日，在香港宣揚恐怖主義，違反《港區國安法》第27條。交替控罪則指，四名被告於同日在香港非法煽惑他人意圖使香港警務處的警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該或該等警務人員。

根據《國安法》，干犯宣揚恐怖主義罪，情節嚴重者可判處5年至10年監禁，並可判處罰金或沒收財產；其他情況則判囚5年以下。

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