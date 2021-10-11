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下半年最強冷空氣來襲 北京低溫或接近冰點
13 小時前
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中國天氣降溫冷空氣北京
下半年最強冷空氣來襲 北京低溫或接近冰點
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今年下半年最強冷空氣今起至周日橫掃中東部地區，多地陸續降溫。(中新社)

中國氣象局旗下「中國天氣網」報道，今年下半年最強冷空氣今起至周日橫掃中東部地區，內蒙古、東北地區降溫幅度可超過攝氏12度，北京、天津、太原、石家莊、西安、鄭州、濟南等地最高氣溫普遍不足15度，江南部分地區最高氣溫將降至20度以下，僅華南沿岸一帶及海南島等地仍在20度以上。

22省會級城市氣溫料創下半年新低

隨著「0度線」周日壓至北京、山西一帶，哈爾濱、長春、呼和浩特、太原、北京、石家莊、濟南、鄭州、合肥、武漢、南京、上海、杭州、長沙、南昌、重慶、貴陽及成都等22個省會級城市，氣溫將創下半年新低。其中太原、呼和浩特、長春等最低氣溫跌破0度；北京、石家莊最低氣溫接近0度；合肥、南京最低氣溫也將跌至個位數，「一夜入冬」。

北京市氣象台今晚6時發出今年下半年首個寒潮預警(藍色)，預計明日至周日最低氣溫降幅達10度左右，明晚北京最低氣溫將降至5度，周六、日晚上最低氣溫進一步降至1至2度，其中周日早晨氣溫或將逼近0度，打破2000年以來10月上中旬最低溫紀錄。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/下半年最強冷空氣來襲-北京低溫或接近冰點-288635
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