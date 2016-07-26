下月啟播｜Disney+登港業界料成新動力 迪士尼：2023年前逾50套亞太原創作品

Disney+在本港倒數登場，迪士尼公布將針對亞太區市場引入及製作多套電影及劇集，預告2023年前，將推出逾50套亞太原創作品，且全部地區作品也會以本土語言製作，包括韓劇、綜藝、日本動漫、紀錄片等。業界人士認為，新平台加入市場，將為港帶來新發展動力。

迪士尼早前公布下月16日登陸本港，昨在亞太區內容發布會中，進一步公布將引入逾20部全新亞太區本地電影或劇集，當中18部為原創作品。華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可(圓圖)指，隨影音OTT串流成主流平台娛樂平台，亞太地區創作者愈來愈有實力創作優質、吸引全球各地的作品，加上地區需求殷切，認為是適當時機繼續在此娛樂平台投入資源。他透露，將在2023年前「拍板」至少50部亞太區原創作品。

迪士尼同時宣布，明年將啟動亞太區「創意體驗之旅」計劃，讓區內創作者與迪士尼旗下電影、動畫製片人等交流。香港電影工作者總會會長田啟文表示，迪士尼過往在港有跟不同影視製作人合作，但並非主流，若迪士尼將來有長期的製作計劃，絕對是一件好事。

對製片商而言，他認為除了多了一個賣片平台，也吸引投資方、製作方投入資源製作新內容，為香港影視行業帶來新動力。至於迪士尼今次宣傳著力推廣亞太區內容，田指出，業界一直希望能夠重新在東南亞市場，或其他市場尋覓合作機會和出路，若迪士尼亞太原創計劃能落實執行，相信可提高業界競爭。

浸大電影學院專任導師陳學人亦指，多一個平台是「做大個餅」；資金充裕提升作品質素，吸引更多觀眾，令行業更昌旺。他又指，串流平台月費低廉，並可一次過飽覽世界各地作品，包括本港較少接觸的外語片，觀眾有多元化作品欣賞之餘，減低收看盜版需求；平台為作品加配字幕或配音有助不同作品「在地化」，爭取更大市場，舉例以往港產片多靠動作片打入世界各地市場，近年港產片如「點五步」登陸平台後，收視較當年「東方荷李活」時期部分作品更高。

Disney+上周公布平台收費，香港月費將為73元，一次過繳付全年則為738元。每個帳戶可細分7個帳號，最多4台裝置同時觀看，下載裝置最多為10台，支援裝置除一般流動裝置，也支援電視、家用遊戲機；另設兒童模式，讓家長按級別限制孩子收看節目。畫質方面，Disney+支援4K HDR解析度。

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