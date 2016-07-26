中美角力｜胡錫進：美軍應派240人去台灣 看解放軍會否發動空襲

美國傳媒引述消息報道，美軍特種部隊秘密派駐台灣，協助訓練當地軍隊至少一年。內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進放話，稱如果美軍敢派240人到台灣，解放軍就會發動空襲清除「美國入侵者」。

胡錫進昨晚在微博及Twitter上發文質疑，「為何只是24人？為何偷偷摸摸？」並稱美軍應該派240人去台灣，大方穿著美軍制服並公布駐守地點，「看解放軍會不會發動空襲，定點清除那些美軍入侵者」。

外交部重申台灣是中國的台灣

在北京，外交部重申台灣是中國的台灣，美方在售台武器、加強美台軍事聯繫等方面消極動作不斷，損害中美關係，破壞地區和平穩定，中方堅決反對，並採取必要應對措施。

蔡英文：台灣無意引發軍事衝突

在台灣，蔡英文總統今早出席一個論壇時表示，印太地區是全球成長最快的區域，帶來貿易、研究及生產機會，但亦需要妥善處理的安全議題，強調台灣無意引發軍事衝突，但將致力捍衞民主體制及生活方式。

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