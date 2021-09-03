伍家朗：至今未找到球衣贊助 惟盼以佳績報答支持

在東京奧運捲入「球衣風波」的港隊羽毛球「一哥」伍家朗，將於下月出戰歐洲賽及世錦賽。他接受電視台訪問時，坦言至今仍未找到球衣贊助，但不會因此而阻礙其爭勝決心，期望能以佳績報答支持者。

回顧「球衣風波」稱屬意料之外

27歲的伍家朗表示，自5歲起接觸羽毛球，22年間差不多每天都有羽毛球在身邊，形容羽毛球是他「人生不可或缺」的東西。回顧奧運期間的球衣風波，他表示是「意料之外」，而自己10月起要出戰歐洲賽、世錦賽，但至今仍未找到球衣贊助，不過不會阻礙其爭勝決心，並引用金句「贏的時候我陪你君臨天下，輸的時候我和你東山再起」，期望以成績報答支持者。

伍家朗又指，原本寄望第二次征戰奧運可突破上屆進軍16強的成績，最後卻事與願違，無奈於分組賽止步。他說曾將勝負、得失看得很重，故經常因執著贏輸，而忽略比賽的過程，但他認為即使在比賽中落敗，最重要不可有認輸的心態。

早前，伍家朗出戰東奧期間穿黑衫黑褲出賽羽毛球，被民建聯穆家駿在fb「強烈譴責」，指伍家朗「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」，但後來將「黑色衫」三字刪去，惟穆家駿的言論隨即引來熱議。其後穆家駿就事件道歉，指自己是「一時情切」，「評論語氣有點過重」，至於伍家朗之後穿印有區旗的綠白戰衣出戰羽毛球奧運賽事，最終不敵危地馬拉代表科頓。

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