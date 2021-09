修例風波|被控襲警美籍律師:對港法院不再有信心 已準備重返監獄

美林銀行的美籍律師Samuel Bickett被指前年12月於銅鑼灣地鐵站,在休班警追截跳閘男子期間,搶奪休班警的警棍,又向他打臉踩腹,早前被裁定襲警罪成判監4個月 2 星期,現正等候上訴。他接受《華盛頓郵報》專訪,坦言今次事件令他震驚,並表明「對香港法院不再有信心,已準備重返監獄」(no longer confident in Hong Kong’s courts and is bracing for a return to prison)。他又說,自己整個職業生涯都獻給了法律,他相信法律,但發上在他身上的事,以及他目睹香港這座城市所發生的事,已完全粉碎他這個信念。

修例風波|指案件不僅代表破壞法治 更代表價值觀破壞

Bickett在訪問中又指,在他在收押期間,收到很多不同人士的打氣信,他在閱讀這些信件後認為,「自己的案件不僅代表法治的破壞,更代表價值觀的破壞」(My case doesn’t just represent the destruction of the rule of law, it represents a destruction of values),他坦言感受到這種巨大負擔,不僅是為了他的上訴,而且為了所有支持他的香港人。

報道又引述Bickett在事件中曾以「Are you popo?」(你是否警員)來質問涉事警員是否警察,而該警員曾至少一次回應「不是 」,根據香港警方的指引規定,警員在執勤或非執勤時,必須表明身份並出示授權證,惟案中的裁判官指試為,不能指望警察作出相應的回應,因為使用俚語 (popo) 來稱呼警察是「不尊重」。但有關說法令 Bickett 與其代表律師團震驚, Bickett認為因為要犯下該罪,必須真正知道對方是一名警察,但短片顯示該人自稱不是警察。

修例風波|報道引專家指法院傾向視警察為法律象徵

報道引述佐治城大學亞洲法律中心的香港法律研究員黎恩灝表示,無警員因與 2019年社會活動有關的任何行為而被捕、指控或懲罰,法院傾向於「不是將警察視為個人或警察,而是將其視為法律和秩序的象徵」。

