修例風波｜被控襲警美籍律師：對港法院不再有信心 已準備重返監獄

美林銀行的美籍律師Samuel Bickett被指前年12月於銅鑼灣地鐵站，在休班警追截跳閘男子期間，搶奪休班警的警棍，又向他打臉踩腹，早前被裁定襲警罪成判監4個月 2 星期，現正等候上訴。他接受《華盛頓郵報》專訪，坦言今次事件令他震驚，並表明「對香港法院不再有信心，已準備重返監獄」(no longer confident in Hong Kong’s courts and is bracing for a return to prison)。他又說，自己整個職業生涯都獻給了法律，他相信法律，但發上在他身上的事，以及他目睹香港這座城市所發生的事，已完全粉碎他這個信念。

修例風波｜指案件不僅代表破壞法治 更代表價值觀破壞

Bickett在訪問中又指，在他在收押期間，收到很多不同人士的打氣信，他在閱讀這些信件後認為，「自己的案件不僅代表法治的破壞，更代表價值觀的破壞」(My case doesn’t just represent the destruction of the rule of law, it represents a destruction of values)，他坦言感受到這種巨大負擔，不僅是為了他的上訴，而且為了所有支持他的香港人。

報道又引述Bickett在事件中曾以「Are you popo?」(你是否警員)來質問涉事警員是否警察，而該警員曾至少一次回應「不是 」，根據香港警方的指引規定，警員在執勤或非執勤時，必須表明身份並出示授權證，惟案中的裁判官指試為，不能指望警察作出相應的回應，因為使用俚語 (popo) 來稱呼警察是「不尊重」。但有關說法令 Bickett 與其代表律師團震驚， Bickett認為因為要犯下該罪，必須真正知道對方是一名警察，但短片顯示該人自稱不是警察。

修例風波｜報道引專家指法院傾向視警察為法律象徵

報道引述佐治城大學亞洲法律中心的香港法律研究員黎恩灝表示，無警員因與 2019年社會活動有關的任何行為而被捕、指控或懲罰，法院傾向於「不是將警察視為個人或警察，而是將其視為法律和秩序的象徵」。

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