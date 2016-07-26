光城者案｜再多1名17歲女生被起訴 涉串謀恐怖活動明午提堂

警方國安處上月拘捕組織「光城者」中14人，涉意圖利用土製炸藥發動恐怖襲擊，其中1名17歲被捕女生今日被落案起訴「串謀恐怖活動」，與同案早前被起訴的其餘6人，明午將於西九龍裁判法院提堂。

國安處上月5日拘捕5男4女，年齡介乎15至39歲，包括今日被落案起訴的17歲少女；事隔1周再拘捕4男1女，年齡介乎15至37歲，涉嫌串謀策劃恐怖活動。警方早前已落案起訴最少6人，包括17歲中三男學生何裕泓、19歲中四男學生歐文、15歲陳姓男學生、18歲中六女學生郭文希、24歲司機陳凱量及15歲羅姓中四男學生。

計劃針對海底隧道等設置炸彈

被捕「光城者」成員涉嫌租用賓館房間製造炸彈，並計劃向海底隧道、鐵路、法庭等公共設施施擊，意圖造成人命傷亡。警方於賓館檢獲微量原材料、製造工具及小量炸藥，另檢獲氣槍、頭盔、盾牌及約8萬港元現金等，以及一本行動指南，內容詳細列明行動計劃、時間及地點等，更提及「香港獨立」訴求等字眼。

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