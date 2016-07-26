入境處公布第四輪換領身分證計劃 一文睇清換領時間表預約安排

入境處公布第四輪全港市民換領身分證計劃，於1977至1984年、1987至1988年出生的港人，可於9月20日起分批換領身分證，詳見下表。市民可使用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。

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換證計劃的對象是全港市民，即包括香港永久性居民，以及在本港就業(包括外籍家庭傭工)、投資、居留或就讀的香港非永久性居民。合資格的香港居民若於換證限期內不在香港則毋需急於返回香港換證，他們可在返港後30天內補辦換證手續。

入境處亦推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多兩名65歲或以上的親友及最多兩名殘疾人士一同前往換證中心換證。

入境處提醒，2005年至2007年或2012年至2018年出生並持有舊款智能身份證的兒童，須在9月18日或以前，由父、母或合法監護人陪同下前往任何一間智能身份證換領中心辦理換證手續。而於2012年至2018年出生的兒童如從未因申領香港特別行政區護照而持有永久性居民身份證，或現已持有新智能身份證的兒童，無須參與換證計劃。