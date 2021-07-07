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內地大學LGBT組織微信公眾號被停用　美國：感到擔憂
19 分前
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內地大學LGBT微信公眾號美國
內地大學LGBT組織微信公眾號被停用　美國：感到擔憂
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美國國務院發言人普賴斯對中國限制這些多元性別社群的帳戶感到擔憂，(美聯社)

內地多間大專院校的多元性別(LGBT)學生及社會組織的微信公眾號，前晚起被停用。被停用的帳號顯示為「未命名公眾號」，此次清理行動波及的公眾號，包括清華大學、北京大學、人民大學及上海復旦大學等10多間大專院校的LGBT社團。頁面提及接獲投訴，指帳號違反互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定。微信母公司騰訊控股未有回應。

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美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)回應時指，對中國限制這些多元性別社群的帳戶感到擔憂，認為這些組織只是在表達意見和行使言論自由。普賴斯出席例行記者會時表示，反對使用網絡限制打壓網絡表達意見自由，不論是發生於中國或其他地方。

內地在1997年修訂刑法，刪除被用作懲罰同性性行為的罪行，被認為正式把同性戀「非刑事化」，但有內地關注性別問題人士分析，教育部今年初答覆全國政協委員提案時，表示要更多注重培養學生「陽剛之氣」，顯示官方對多元性別議題的限制，將進一步深入校園。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/內地大學lgbt組織微信公眾號被停用　美國：感到擔憂-275016
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