內地大學LGBT組織微信公眾號被停用 美國：感到擔憂

內地多間大專院校的多元性別(LGBT)學生及社會組織的微信公眾號，前晚起被停用。被停用的帳號顯示為「未命名公眾號」，此次清理行動波及的公眾號，包括清華大學、北京大學、人民大學及上海復旦大學等10多間大專院校的LGBT社團。頁面提及接獲投訴，指帳號違反互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定。微信母公司騰訊控股未有回應。

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美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)回應時指，對中國限制這些多元性別社群的帳戶感到擔憂，認為這些組織只是在表達意見和行使言論自由。普賴斯出席例行記者會時表示，反對使用網絡限制打壓網絡表達意見自由，不論是發生於中國或其他地方。

內地在1997年修訂刑法，刪除被用作懲罰同性性行為的罪行，被認為正式把同性戀「非刑事化」，但有內地關注性別問題人士分析，教育部今年初答覆全國政協委員提案時，表示要更多注重培養學生「陽剛之氣」，顯示官方對多元性別議題的限制，將進一步深入校園。