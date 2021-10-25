內地煤炭日均產量創近年高峰 電廠存煤料可用20天

內地早前煤價上漲，影響供電，相關部門推出多項措施遏抑煤價並增加煤炭產量後，國家發改委昨表示，全國煤炭產量已明顯增加，甚至創近年日均產量高峰，而隨著供需形勢逐步好轉，全國統一調度電廠存煤預計3天內可由1.06億噸增至超過1.1億噸，可用天數達20天，為確保電力安全供應和民眾溫暖過冬奠定良好基礎。

國家發改委表示，為貫徹落實黨中央、國務院關於做好煤炭保供穩價工作、確保群眾溫暖過冬的決策部署，發改委聯同有關部門多措並舉，推動煤礦挖潛增產，「產、運、需」各方共同發力，增加市場供應，煤炭保供穩價工作取得階段性成效，全國煤炭供需形勢明顯好轉。

國家發改委：動力煤價累計跌五成

國家發改委指出，10月下旬以來，全國煤炭日均產量連續數天保持在1,150萬噸以上，比9月底增加近110萬噸，最高達到1,172萬噸，創近年日產量峰值。煤炭期、現貨價格快速下降。動力煤主力合約連續8天下跌，累計跌幅50.9%，10月29日收報970元(人民幣，下同)/噸。港口5500K動力煤平倉價已降至低於1,500元/噸，坑口5500K動力煤價格降至低於1,200元/噸，一周內下跌近千元。秦皇島港(註：全球最大煤炭輸出港、內地北煤南運樞紐港)存煤突破500萬噸。秦皇島港煤炭場存穩步提升，尤其是大秦線(註：大秦鐵路，山西大同與河北秦皇島之間的運煤專線)檢修結束後，進煤量明顯增加。

電廠存煤比9月底增逾2800萬噸

國家發改委又指，全國統調電廠存煤水平快速提升。10月5日以來，全國統調電廠供煤已連續25天大於耗煤，10月19日以來電廠供煤大於耗煤持續超過100萬噸，近期連續數天供煤突破800萬噸，最高達到832萬噸歷史高峰，比耗煤多200萬噸，存煤水平達到1.06億噸，比9月底增加超過2,800萬噸，可用19天。其中東北三省電廠存煤已超過1,270萬噸，較9月底提升近1倍，可用天數提升到32天。按近期供煤水平測算，電廠存煤預計3天內可超過1.1億噸，可用天數達到20天。

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