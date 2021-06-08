內地生豬價格續跌 豬農恐慌拋售：惡性循環

內地因爆發非洲豬瘟而一度暴升的生豬價格，隨著生豬產能持續恢復，近期出現「踩踏式下跌」。《證券時報》報道，昨日收盤時，生豬期貨2109合約結算價為每噸19,815元(人民幣，下同)，再創新低，豬價全面跌破養豬成本，養殖戶恐慌性拋售生豬變現，導致大量生豬湧入市場，增加生豬屠宰及銷售壓力。許多經銷商、零售商反映，豬肉批發價基本上已跌至近兩年新低，即非洲豬瘟前的價格水平。河北有養殖戶表示，「北方一些地區的屠宰企業已經開始拒收280斤以上的商品豬了」，還指「現在豬肉價格就是惡性循環」。

官方正研究產能儲備制度

報道指出，農業農村部曾在上月19日在「非洲豬瘟防控和生豬生產座談會」上，要求堅持生豬生產恢復目標不變、力度不減、標準不降，全面落實生豬穩產保供各項任務。各地財政部門則陸續下達2021年中央生豬調出大縣獎勵資金。報道還引述多名知情人士透露，有關部門正加快探索建立生豬產能儲備制度，加強保護與調節生豬產能，確保基礎產能穩定，努力防止生豬生產和價格大起大落。

報道又指，在個別生豬價格跌幅巨大的地區，政府部門正開始「反向操作」，儲備豬肉，熨平周期，其中黑龍江哈爾濱生豬活體儲備每隻/每輪補貼40元，合計每噸/每輪800元；凍豬肉補貼包括冷藏費、運費雜費、損耗及管理費用，合計每噸/每輪700元。

