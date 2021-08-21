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全球暖化 近赤道喀麥隆極罕下雪 民眾興奮官員憂心
6 小時前
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全球暖化喀麥隆下雪
全球暖化 近赤道喀麥隆極罕下雪 民眾興奮官員憂心
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位處赤道附近的喀麥隆下雪，民眾歡喜若狂。(互聯網)
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積雪有約5厘米厚。

位處赤道附近的非洲國家喀麥隆(Cameroon)，上周四(9日)突然下雪及落雹，當地不少民眾一生從未見過雪，看到雪花鋪滿地都興奮不已。但民眾歡顏，專家及官員卻憂心皺眉，皆因全球暖化導致氣候異常又增一例。
 

當地傳媒報道，該國西部地區巴納(Bana)及巴庫(Bakou)的民居屋頂及道路，當日被約5厘米厚的積雪覆蓋。片段可見民眾笑哈哈玩雪，又在雪地上扮做掌上壓拍照。儘管降雪量不多，但足以令局部公共交通受阻，亦有農作物凍壞。有當地官員指下雪是「詛咒」，因會令農作物無法成熟收割，擔心會摧毀當地農業，而農業是該國主要收入來源。巴納市長桑加(Jean Baptiste Sanga)指巴納下雪是「非常罕見」現象，認為是氣候變化的訊號。


赤道高山向來有雪
非洲第一峰冰帽持續萎縮
赤道的炎熱氣候，總令人難以將其與落雪拉上關係，其實區內向來會落雪，但多限於高海拔山峰，落在平地道路、民居及農作物上則較罕見。如位於東非坦桑尼亞(Tanzania)、高逾5,800米的「非洲第一峰」乞力馬扎羅山(Kilimanjaro)，雖在赤道附近，但頂部常年積雪，只是冰帽在近年不斷萎縮，恐將消失。貼近赤道的「非洲第二峰」肯尼亞山(Mount Kenya)亦有積雪，但亦面臨融冰厄運。

此外，同樣位處非洲的南非，7月亦錄得異常低溫，打破了19項最低氣溫紀錄，其中約翰內斯堡(Johannesburg)錄得攝氏零下7度，較1995年的舊紀錄低0.7度，多個地區亦降雪。

不過，與喀麥隆不同的是，南非較為遠離赤道，向來四季分明(如約翰內斯堡的氣溫便介乎2至26度左右)，過去亦偶有下雪。反觀喀麥隆就算在冬天，氣溫亦很少低於20度。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/全球暖化-近赤道喀麥隆極罕下雪-民眾興奮官員憂心-284627
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