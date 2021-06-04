六四32｜布林肯：天安門成為「殘暴行為」同義詞

今日是六四事件32周年。美國國務卿布林肯於美國時間6月3日，針對天安門事件32周年發出聲明，他指天安門是中國政府在1989年「殘暴行為」(brutal actions)的同義詞。

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布林肯指，天安門當年的示威同香港民主運動互相呼應。布林肯在聲明中指，天安門是中國政府在1989年殘暴行為的同義詞，導致這場行動讓那些主張在政府中擁有發言權、行使人權與基本自由的成千上萬民眾噤聲，民眾的訴求崇高而簡單，但北京則以暴力回應，六四民眾的勇氣，提醒世人不要停止追尋事件的透明度，包括全面計算事件當中的死者人數。他認為，天安門示威和香港爭取民主自由的鬥爭相互呼應，而港府當局也禁止港民為天安門事件舉辦的守夜紀念活動。

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布林肯表示，要向32年前受難者的犧牲以及今天在中國政府施壓下仍持續努力的勇者致上敬意，美國將繼續與中國人民站在一起，並向32年前的六四死難者與今天的社運人士致敬 。