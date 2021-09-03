劏房續租加幅擬下調至一成 業主會：最終恐令租客瞓街 (更新)

政府早前公布落實劏房租管措施，續租加租上限訂於15%，但被質疑訂得太高。根據運輸及房屋局提交立法會的最新文件顯示，因應立法會議員關注，並為劏房的低收入人士和家庭租戶提供更多保障，政府經仔細考慮後會建議修正案，決定「讓步」，將訂續租時的加租上限，由15%調低至10%。然而，有業主團體認為，政府新修例或令業主離場。

佘慶雲：業主無利可圖只會離場

香港業主會會長佘慶雲在電台表示，有關修訂將進一步減低業主經營劏房的意欲，令更多業主離場。他反問：「你買樓出租是為了錢，還是回饋公益？」，指業主投資舊樓，已要承擔不少維修費用及風險等，如果經營劏房變得無利可圖，業主只會紛紛離場，而新的買家沒有興趣買舊樓做劏房，結果只令市場上的劏房減少，受害的只會是租客，現在有21萬人劏房戶，如果有一成業主像他完全放棄劏房，即是到時候會有兩萬人露宿。

公屋聯會發聲明，歡迎政府修訂，期望當局適當修訂法案中的優先續租權，延長優先續租的時間，並重新考慮訂立「起始租金」，進一步保障劏房租戶的租住權益。

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