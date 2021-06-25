高官換班｜加入政府近半世紀今卸任 張建宗：樂意繼續服務社會國家

政府繼去年4月後再有高層人事變動，李家超獲中央任命為政務司長、鄧炳強獲任命為保安局長，蕭澤頤則獲任命為警務處長，同時免去張建宗的政務司長職務。剛卸任的政務司長張建宗於下午見記者，他以近4分鐘時間表達離別感言，稱未來樂意通過不同渠道，繼續服務社會及國家。他又指，能為市民及國家服務是難得機會，於工作上有莫大滿足感，回歸後為特區政府效力及參與落實「一國兩制」，為此感到榮幸，並感謝中央政府、歷屆特首、市民及家人支持。有記者隨即問及張建宗「等唔切」7月1日便離任，會否因此感到唏噓，張建宗僅稱「多謝大家關心」便轉身離開，沒有回應提問。

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出任公職近50載

現年70歲的張建宗，在1972年7月加入政府，出任新聞主任職系，其後歷任多個部門首長，包括勞工處長、教育署長、勞工及福利局長，並於2017年起出任政務司長至今，成為目前在政府工作年期最長的人。在前年反修例風波「721事件」後5日，張建宗曾以政務司長身分公開道歉，但遭警察隊員佐級協會主席林志偉發信譴責，其後張建宗改口，指不應糾纏於721警隊處理手法道歉這件事上。同年8月，張建宗傳出健康問題，被傳媒拍攝到在醫院出現，他指自己鼻腔內有小囊腫，要接受治療，但不影響工作，會如常上班。