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區議員宣誓｜九龍區56人今宣誓　包括初選案被告涂謹申劉偉聰
1 小時前
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區議員宣誓九龍區初選案民主派涂謹申劉偉聰
區議員宣誓｜九龍區56人今宣誓　包括初選案被告涂謹申劉偉聰
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第二批區議員今日宣誓，涉及九龍5區，當中包括初選案被捕正保釋的民主黨涂謹申及劉偉聰等。(新聞截圖)

政府安排第二批區議員今日宣誓，涉及九龍區5個區議會，包括觀塘、黃大仙、深水埗、九龍城及油尖旺等區議員，當中深水埗區議員李文浩已表明不會出席宣誓儀式，並有心理準備會被取消資格。據了解，除了李文浩，其餘56名區議員都去宣誓，包括27名民主派區議員，其中因「35+」初選案被捕正保釋的民主黨涂謹申、劉偉聰，以及深水埗區議會副主席伍月蘭等亦有到場。

宣誓在北角社區會堂舉行，採用閉門形式，不設傳媒採訪安排，由民政事務局長徐英偉負責監誓，宣誓者要逐一宣誓，擁護《基本法》及效忠特區。

政府今刊憲宣布首輪8議席懸空

首輪港島區議員宣誓，負責監誓的民政事務局長徐英偉其後裁定7名民主派人士宣誓無效，喪失區議員資格，包括涉「初選案」的楊雪盈、彭卓棋，以及梁柏堅、韋少力、蘇逸恒、陳榮泰和黎梓欣。另外，柴灣區議員蔡志強於宣誓當日表明拒絕出席，已即日遭取消資格。政府則在今日刊憲，宣布有關民選議員根據《宣誓及聲明條例》(第十一章)第廿一條必須離任，有關8個議席懸空。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/區議員宣誓｜九龍區56人今宣誓　包括初選案被告涂謹申等-286107
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