十四五規劃論壇｜黃柳權：中央堅持「一國兩制」方針不變 盼商界融入國家發展大局

訪港第二日的港澳辦副主任黃柳權今日出席擁抱「十四五」融入「雙循環」高峰論壇，論壇由香港中國企業協會及貿發局舉辦，他致辭時表示，商界在香港的發展面臨比較複雜的外部環境，在港營商和參與國家建設還是有擔憂，指這些年「一國兩制」實踐在香港遇到一些「新問題、新情況、新挑戰」，但強調中央的三項基本政策，包括堅持改革開放、堅持「一國兩制」方針不變、高質建設粵港澳大灣區不變，並繼續積極採取有效舉措，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。

指香港在國家改革開放中地位只會越來越強

黃柳權又說，《港區國安法》及改選舉制度令香港社會發展重回正軌，希望商界保持信心，指香港在國家改革開放中的地位和作用不會削弱，只會越來越強，並且支持香港保持自由港和單獨關稅區地位，支持香港鞏固提升競爭優勢，保護在港投資者合法權益的一貫政策亦不會改變。他指，雖然當前經濟全球化逆轉，保護主義上升，但中國改革開放的決心從來沒有動搖，開放大門只會越來越大，強調香港的地位特殊和獨特，貢獻重大，發揮的作用不可替代。

他又引用詩句「海闊憑魚躍，天高任鳥飛」，認為隨著中國不斷深化改革開放，隨著粵港澳大灣區發展，香港這塊投資者的寶地，會提供更廣闊的發展舞台，希望工商界人士堅定未來發展的信心，抓住香港發展機遇，用行動融入國家發展大局。

財政司司長陳茂波亦在論壇致辭，他說香港有「一國兩制」優勢，國家「十四五」規劃是香港融入國家發展大局的最佳路徑。

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