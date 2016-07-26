可人傳人｜症狀似新冠肺炎 浙江麗水7人染鸚鵡熱釀1死

浙江麗水市上月9日起陸續有7人感染人禽共患傳染病「鸚鵡熱」，其中1人死亡。患者症狀包括畏寒、發燒、全身乏力、劇烈頭痛、全身肌肉疼痛，以及咳嗽、呼吸困難、發紺、煩躁、重症肺炎等，與新冠肺炎相似，且可以人傳人。當地疾控部門提醒，飼養或常與禽鳥接觸人士須注意防護和清潔消毒。

這是麗水市首次發現人類感染鸚鵡熱。麗水疾控中心指，截至本周一，其中5名患者已痊愈出院，1人臨床症狀消失但仍留院觀察，1人因本身患有嚴重基礎性疾病，醫治無效死亡。當局已撲殺患者家中的家禽，對屍體作無害化處理，並對患者住所、禽舍、家禽散養地等相關場所全面消毒。

疾控部門介紹，鸚鵡熱最初主要是玩賞鸚鵡者感染，故名為鸚鵡熱，惟現時除了鸚鵡、長尾鸚鵡外，相思鳥、金絲雀、鴿子、海鷗等鳥類，以及鴨等家禽亦可成為傳染源，人類、鳥類及一些哺乳動物均易受感染。

可經吸入或接觸感染

染病禽鳥排出帶有鸚鵡熱衣原體的分泌物或排泄物後，混有衣原體或感染性氣溶膠的塵埃，可造成吸入性感染；接觸帶菌分泌物或排泄物及相關污染物，可經破損皮膚或黏膜，以及消化道等受感染。患者咳出的痰可長期帶有衣原體，也具有傳染性。

疾控部門又介紹，鸚鵡熱衣原體侵入人體後，潛伏期一般為7至15天，短則3天，最長45天，人類感染後不一定產生免疫力，常見復發個案，亦可能再度感染，且疫苗接種效果並不理想。25%乙醇(酒精)或40%甲醇可直接消滅鸚鵡熱衣原體活性，加熱至攝氏60度10分鐘或37度2至3小時，可令鸚鵡熱衣原體喪失感染力。

央視：未見人傳人報道

央視則提到，鸚鵡熱並非烈性傳染病，人類感染多數症狀較輕，故鸚鵡熱未被納入國家法定傳染病管理。央視又指，近年安徽、重慶、北京、江蘇、浙江等地均有感染報告，但未見有人傳人的報道。

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