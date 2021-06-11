周庭明天刑滿出獄 消息：懲教署按一般程序處理

前香港眾志成員周庭，就前年6.21包圍警總案判囚10個月，正在大欖女懲教所服刑，明天將刑滿出獄。消息指，周庭將於明早9時離開監獄，署方沒有安排特別的保安措施，將按一般程序處理出獄。懲教署昨日回覆傳媒查詢表示，不會就個別個案討論。消息指，屯門警區預料屆時將有大批傳媒到場採訪，或會影響交通秩序，警方會派出傳媒聯絡隊到場。

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周庭入獄前活躍於多個社交平台，但至今已多月沒有更新。她FB專頁最近的貼文為2月16日，由專頁管理員代發，稱感謝公眾的關心，但形容囹圄生活令「精神和身體狀況都吃不消」，期望出獄後可以暫時休息，休養身體。

林朗彥於4月刑滿出獄

前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭，前年6月21日涉包圍灣仔警察總部，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪。周庭早前承認控罪，判囚10個月，原被安排到中度設防的羅湖懲教所，同月底突被調至高度設防的大欖女懲教所，成為「甲級犯人」，惟署方當時無交代原因。黃之鋒及林朗彥亦承認控罪，分別被判監禁13.5個月及7個月，林於4月12日已出獄。