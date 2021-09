哥倫比亞Mu列世衛關注名單 新變種病毒恐可抗疫苗

世衛周二宣布,把在哥倫比亞首次發現的新冠肺炎變種病毒株Mu,列入「令人關注變種病毒株」(variant of interest)名單,指其或對疫苗有抵抗性(risk of resistance)。該病毒株亦稱B.1.621,去年在哥國出現,目前佔當地病例約39%,厄瓜多爾及比利時等亦有病例,但暫未見蔓延,佔全球病例低於0.1%。「令人關注變種病毒」屬第二級別,目前包括Eta、Iota、Kappa及Lambda,連同Mu共5種病毒株。第一級名單為「令人憂慮變種病毒」(variants of concern),包括Delta、Alpha、Beta及Gamma共4種。