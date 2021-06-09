國會衝突｜美參院發表調查報告 指多部門涉失職

美國參議院兩個委員會就特朗普的支持者1月衝擊國會山莊事件發表報告，指事件是多個部門失職，情報及執法部門準備不足等，導致事件發生。

相關新聞：殖民管道｜主席布朗特：向黑客支付贖款是別無選擇

參議院國土安全委員會和規則委員會經5個月的調查後發表報告，指事發當日，多個情報部門在衝擊事件發生前已經截獲相關威脅言論情報，但最終評定為幾乎不可能發生暴動，未有及時通知上級及與執法部門分享，包括國會警察局等部門，亦缺乏應變方案，令衝擊事件發生時信息溝通受阻、指揮混亂、部署增援力量出現遲緩，導致國會被「攻淊」。

報告指，國會發生衝突事件期間，國防部花了數小時才完成評估國會警察的求助信息，國民警衞軍在衝突發生後3小時後才進入國會大樓，但當時的混亂情況已大致平息。

報告建議，賦予國會警察局長更大權力，日後可直接請求國民警衞軍協助，並要求五角大樓制定快速應變計劃。

報告未有將衝擊國會稱為「叛亂」

雖然報告是民主共和兩黨跨黨派合作編寫，但未有探究衝擊事件起源，包括特朗普鼓勵支持者「奮戰」推翻大選結果，亦沒有將衝擊國會稱為「叛亂」。

參議院多數派領袖舒默表示，報告顯示國會有需要成立委員會調查事件，但共和黨籍的少數派領袖麥康奈爾認為現有調查已經足夠。

美國國會今年1月遭大批前美國總統特朗普的支持者衝擊，引發警民衝突，造成4死，多人受傷，50多人被捕，事件震驚全球。