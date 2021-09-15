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外傭檢疫｜竹篙灣中心房間搶手　僱傭代理料9個月才全數來港
6 小時前
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強制檢疫外傭菲律賓印尼竹篙灣檢疫中心勞工處外傭檢疫香港僱傭代理協會張結民
外傭檢疫｜竹篙灣中心房間搶手　僱傭代理料9個月才全數來港
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供外傭檢疫的竹篙灣中心房間非常搶手。(資料圖片)

外傭上月底起可恢復來港工作，政府開放竹篙灣檢疫中心兩期800個單位讓外傭檢疫，本周二(14日)可預訂房間，惟急速爆滿。香港僱傭代理協會主席張結民預計，目前有逾7,000名外傭等後來港，若按目前檢疫設施容量計算，料最快需要9個月時間才能全數來港，促請政府加開一倍單位，盡快疏導人龍。

勞工處預約外傭檢疫房間的系統，前日(14日)開放至下月19日共1,500個預約名額，張結民於電台節目透露，其公司已安排25名員工搶房，但最終只成功預約7間。他說，現時有約400名顧客等候外傭來港，坦言「唔知要等幾耐」。

竹篙灣中心每日50房間開放預約

預約系統目前每日會開放未來21天的房間，但由於所有房間已爆滿，因此實際上每日只開放當日起計第21天的房間，共50間。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/外傭檢疫｜竹篙灣中心房間搶手　僱傭代理料9個月才全數來港-285090
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