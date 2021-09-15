外傭檢疫｜竹篙灣中心房間搶手 僱傭代理料9個月才全數來港

外傭上月底起可恢復來港工作，政府開放竹篙灣檢疫中心兩期800個單位讓外傭檢疫，本周二(14日)可預訂房間，惟急速爆滿。香港僱傭代理協會主席張結民預計，目前有逾7,000名外傭等後來港，若按目前檢疫設施容量計算，料最快需要9個月時間才能全數來港，促請政府加開一倍單位，盡快疏導人龍。

勞工處預約外傭檢疫房間的系統，前日(14日)開放至下月19日共1,500個預約名額，張結民於電台節目透露，其公司已安排25名員工搶房，但最終只成功預約7間。他說，現時有約400名顧客等候外傭來港，坦言「唔知要等幾耐」。

竹篙灣中心每日50房間開放預約

預約系統目前每日會開放未來21天的房間，但由於所有房間已爆滿，因此實際上每日只開放當日起計第21天的房間，共50間。

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