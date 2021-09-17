外傭檢疫｜預約竹篙灣中心令僱主折騰 羅致光：想像自己係佢哋都發惡夢

勞福局昨晚(17日)公布，留意到竹篙灣檢疫中心每日預約名額少，不少僱主和外傭中介需要「搶房」的情況，因此決定明日起暫停接受預約，以檢視預約流程及後勤安排。勞福局長羅致光今日表示，明白有關壓力非常龐大，「想像自己係佢哋都發惡夢」，因此已立即煞停安排作出檢視。

羅致光於電台節目稱，目前沒有準確數字有多少外傭等候來港，預料數目數以千計，不過他強調，不能增加每日外傭來港數目，否則會觸發「熔斷機制」，令航班停飛，反而「欲速不達」。他說，由8月30日至9月7日期間，已有14名菲傭確診，確診率達7%，較其他地方更高，因此當局必須小心處理，避免百密一疏。他提到，菲律賓來港只有三家航空公司，目前仍有一家需要停飛不能來港，但翻查資料，該航空公司為宿霧太平洋航空，其禁飛令已於前日(16日)解除。

竹篙灣中心預約審視後再公布

對於預約檢疫中心安排，他說，明白僱主和中介公司面對很大壓力，當局會盡快檢視預約流程，並於下周一(20日)有首批外傭入住竹篙灣中心後，審視整體運作，才會作出決定如何調整預約，待落實時會作出公布。他於節目後被問到有關問題時，他強調政府政府以往未曾營運「酒店」，因此當局亦面對很大挑戰。

拒評職工盟傳解散

另外，被問到有傳職工盟將解散，羅致光說職工盟不屬於工會，因此不宜評論，但由於對方有為再培訓局提供不少課程，當局最緊張有關課程會否受影響，需要時會安排其他再培訓機構提供協助。