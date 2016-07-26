天氣難測｜將軍澳落雹 待救獨木舟客疑遭雷擊斃

高溫觸發的驟雨及雷暴昨影響廣東，香港東面昨午天氣突然轉壞，出現大雨及雷暴，有市民在西貢游水期間疑遭雷劈中不治，將軍澳錄得超過100毫米雨量，並落冰雹。雖然東面有雨，但香港仍受污染物影響，當中新界西部分一般空氣監測站的空氣質素健康指數錄得高甚高水平。天文台，今日日間部分時間有陽光及酷熱，預測一道廣闊低壓區會在下周初帶來不穩定天氣。環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。

天文台昨中午至1時錄得997次閃電，其後在下午1時至2時，閃電次數更頻密，新界東一小時內雲對地閃電達1,955次，香港全境錄得4,480次。在行雷閃電期間，一名45歲姓黃男子下午近2時在西貢游泳時疑遭雷擊中，警方接報派出水警輪趕赴現場，男子獲救時已陷入昏迷，送水警基地後再由飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救後證實死亡。據指，男子偕妻昨早在相思灣划獨木舟到綠蛋島，約11時半，天氣轉差落大雨，2人上綠蛋島避雨。至下午2時見有船隻經過，男事主游泳前往船隻求救期間被雷擊中，多人目擊經過報案，並即時將他救上舢舨，當時他已陷入昏迷。



相隔廿年9月落雹

除雷雨外，天文台昨午1時接獲將軍澳有冰雹報告。天文台指高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東，下午本港局部地區雨勢頗大，當中新界東部地區錄得每小時超過10毫米雨量，而將軍澳更錄得超過100毫米。

落雹是一種自然現象，香港平均每一至兩年會出現一次。本港上一次落雹是在2016年7月，當時大埔等新界地區在中午突然落雹，新界多區短時間內急降溫，大埔半小時內下降10度。而本港由1967年至今，共錄得40次落雹記錄，當中1983年曾一年內錄得7次落雹，落雹較常在4月出現，9月出現的除今次外，在1983年9月及2002年9月錄得2宗落雹。

天文台署理高級科學主任江偉稱，香港昨大氣較不穩定，加上早上陽光譜照，「曬熱高溫觸發一些強烈的狂風雷暴，這些強烈的狂風雷暴垂直運動較猛烈，將大氣裡一些冰粒帶到落地面，形成看到的落雹現象」。

屯門東涌空氣質素錄得「甚高」水平

環保署自周三(15日)下午起錄得較平常為高的空氣污染水平。一般雨水可把空氣中的污染物沖到地面帶走，但均集中在新界東，昨午4時屯門和東涌一般空氣監測站的空氣質素健康指數仍錄得「甚高」水平，香港天文台預測，一道廣闊低壓區會在下周初帶來不穩定天氣。環保署預料屆時本港的空氣質素會有所改善。

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