周末好去處｜太古「港樂‧星夜‧交響曲」闊別兩年重臨中環海濱

闊別兩年，由香港管弦樂團(港樂)主辦的年度免費戶外大型交響音樂會──太古「港樂‧星夜‧交響曲」載譽重臨中環海濱！香港指揮吳懷世與港樂，聯同大會主持Harry哥哥，在星空下為廣大市民表演。港樂樂師凌顯祐、莫思卓、華達德，以及施樂百亦會擔任獨奏家，為聽眾送上皮亞佐拉《大探戈》和安德森《號手的假期》。

西九文化區藝術公園同步直播

在中環海濱以外，港樂亦將與西九文化區首次合作，在藝術公園同步直播當晚的音樂會，讓聽眾在大草坪上欣賞現場盛況！當晚的音樂會將同時在港樂網站及YouTube頻道作全球直播，太古的「信望未來」Facebook專頁亦會現場直播這場音樂盛會。

另外，港樂今年於音樂會正式開始前準備了特備節目，播映音樂總監梵志登大師指揮貝多芬的第七交響曲的精彩片段，樂迷可以提早入場觀賞。音樂會將以舞曲為主題，演奏華格納、聖桑、柴可夫斯基、皮亞佐拉、小約翰‧史特勞斯、安德森、布拉姆斯及哈察都量的作品。

太古「港樂‧星夜‧交響曲」

日期：11月13日(星期六)

時間：晚上7時半

地點：中環海濱

形式：線下線上

詳情：https://fb.watch/9dORHcmclA/