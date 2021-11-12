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周末好去處｜太古「港樂‧星夜‧交響曲」闊別兩年重臨中環海濱
4 小時前
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太古集團港樂‧星夜‧交響曲香港管弦樂團港樂中環海濱西九文化區藝術公園信望未來吳懷世周末好去處
周末好去處｜太古「港樂‧星夜‧交響曲」闊別兩年重臨中環海濱
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太古「港樂‧星夜‧交響曲」

闊別兩年，由香港管弦樂團(港樂)主辦的年度免費戶外大型交響音樂會──太古「港樂‧星夜‧交響曲」載譽重臨中環海濱！香港指揮吳懷世與港樂，聯同大會主持Harry哥哥，在星空下為廣大市民表演。港樂樂師凌顯祐、莫思卓、華達德，以及施樂百亦會擔任獨奏家，為聽眾送上皮亞佐拉《大探戈》和安德森《號手的假期》。

西九文化區藝術公園同步直播

在中環海濱以外，港樂亦將與西九文化區首次合作，在藝術公園同步直播當晚的音樂會，讓聽眾在大草坪上欣賞現場盛況！當晚的音樂會將同時在港樂網站及YouTube頻道作全球直播，太古的「信望未來」Facebook專頁亦會現場直播這場音樂盛會。

另外，港樂今年於音樂會正式開始前準備了特備節目，播映音樂總監梵志登大師指揮貝多芬的第七交響曲的精彩片段，樂迷可以提早入場觀賞。音樂會將以舞曲為主題，演奏華格納、聖桑、柴可夫斯基、皮亞佐拉、小約翰‧史特勞斯、安德森、布拉姆斯及哈察都量的作品。

太古「港樂‧星夜‧交響曲」

日期：11月13日(星期六)
時間：晚上7時半
地點：中環海濱
形式：線下線上
詳情：https://fb.watch/9dORHcmclA/

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/太古「港樂‧星夜‧交響曲」闊別兩年重臨中環海濱-292803
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