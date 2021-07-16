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太空旅遊｜全球首富貝索斯坐火箭到太空安全著陸 (有片)
2 小時前
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太空旅遊｜全球首富貝索斯坐火箭到太空安全著陸 (有片)
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升空。
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太空艙降落。
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打開降落傘。
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著陸。
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貝索斯與其他3名乘客離開太空艙。

繼英國富翁布蘭森後，亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)在美國時間周二早上9時(香港時間20日晚上9時)，也乘坐旗下太空探索公司Blue Origin的全自動火箭搭載太空艙New Shepard，從德州升空飛往太空邊緣，從升空至降落歷時約11分鐘，令民間太空旅遊再邁進一步。與貝索斯升空的還有其弟弟馬克、82歲美國航空先驅Wally Funk，以及18歲荷蘭青年Oliver Daemen。

貝索斯今趟旅程較布蘭森更貼近太空邊緣，飛到距地球地面106公里上空，高過布蘭森7月11日處女航約21公里，飛越地球大氣與太空交界的卡門線，旅客解開座椅安全帶，感受約4分鐘無重狀態。New Shepard全自動操作，與布蘭森乘坐的飛船不同，毋須機師駕駛調控速度。New Shepard由火箭和太空艙組成，升上空中76公里後太空艙與火箭分離繼續飛往卡門線，之後打開降落傘，在距離發射場約3公里外的沙漠地面著陸。

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Wally Funk和Oliver Daemen步出太空艙後，與在場人士擁抱，兩人分別成為至今最年長和最年輕太空旅客。(互聯網)

相關新聞：太空旅遊｜慈父天價投得升空機會 荷蘭18歲青年隨貝索斯遊太空邊緣

雖被布蘭森搶了頭啖湯，但今次航行有多個紀錄，全球最富有的人首到太空，並創下到太空人士的最年長和最年輕紀錄。Funk是1960年代通過美國太空總署(NASA)太空人訓練的13名女性之一，她當時只有21歲，但因性別未能成為首批到太空的美國人，在1961年至63年當局只選了男太空人升空。貝索斯周一笑說，她表現出色過所有男性。至於Daemen，其富翁父親為他投得今趟旅程唯一的「客位」，Blue Origin無透露金額。據悉，有人出價2,500萬美元(約1.95億港元)投得，但最後因行程安排問題放棄，由Daemen補上。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/太空旅遊｜全球首富貝索斯坐火箭到太空安全著陸-有片-276705
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