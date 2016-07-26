太過突然｜國際航班未恢復 峇里重開迎打齊針遊客

繼泰國後，另一東亞南度假勝地印尼峇里島封關18個月後，昨也向國際旅客重開，旅客須完成新冠疫苗接種、持病毒陰性檢測證明，以及須自費在指定酒店接受5天隔離檢疫。不過，開關來得突然，首天並未有國際航班抵境，機場仍是一片冷清。有官員表示，預期國際遊客將在下月初回到峇里。

有19個國家的公民符合重開入境資格，包括中國、日本、南韓、沙特阿拉伯、阿聯酋、新西蘭、科威特、巴林、卡塔爾、印度、意大利、法國、葡萄牙、西班牙、瑞典、波蘭、匈牙利、挪威和列支敦士登。泰國7月局部重開度假勝地包括布吉和蘇梅島，日前更公布全國各地下月起向完成新冠疫苗接種的旅客重開，他們抵埗後更毋須隔離。布吉和蘇梅島在重開初時吸引數百旅客，惟峇里因無國際航班，業界人士指酒店預訂寥寥無幾，「新措施來得太突然，旅客簽證和航班安排需時」。

抵境後須酒店隔離5天

即使打齊針，抵達峇里的旅客在指定酒店隔離5天後，仍要遵守酒店、餐廳和海灘的嚴格防疫措施，官員稱這是審慎起見。峇里在疫情爆發初期全面封關，至去年中對印尼國內其他地區的居民重開，助峇里今年第二季的本地生產總值稍微增長2.83%，結束連續5季的收縮。有酒店經理稱，他們有40個房間，平均僅2間房有旅客入住，期望向國際旅客重開後，入住率回復正常。

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