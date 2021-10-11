女醫生被「黑人女子」潑硫酸 調查後兇徒竟是前男友

英國一名25歲女醫生Rym Alaoui於今年5月遭到一名黑人女性潑灑硫酸，導致身體多處被燒傷，警察經初步調查，發現疑兇竟是她的前男友，他於當地法院被判處15年有期徒刑。

綜合外媒報導，Rym Alaoui與25歲的醫科生兼前男友Milad Rouf於卡迪夫大學(Cardiff University)醫學院認識及交往，二人於今年4月分手後，Rym Alaoui搬到布萊頓擔任初級醫生，並展開新生活，但Milad Rouf對分手感到極度不滿，決定籌劃報復行動。

Milad Rouf於今年5月20日喬裝成一名身材高大的黑人女性，前往艾拉薇住家拜訪，當Rym Alaoui從家中走出時，他先遞上一張紙條，趁著Rym Alaoui低頭閱讀時，將硫酸潑灑在她臉上，隨即逃逸。

報道指，Rym Alaoui臉部、頸部多處被硫酸燒傷，事發後進行過5次重大手術，至今她的右眼已失明，無法閉上眼睛，亦無法轉動頸部。

閉路電視露行蹤 住所發現喬裝清單

警方表示，透過閉路電視追蹤，發現Milad Rouf犯案後將喬裝的衣物丟棄在城市內各個垃圾桶，接著購買新衣物返回威爾斯住所，於是前往Milad Rouf的家調查，發現他的公寓有一張詳細購物清單，列出需購買的衣物、假髮等喬裝產品，確定他就是行兇者。

當地法官本月7日表示，Milad Rouf分手感到憤怒，預謀規劃、蓄意傷人，判處15年有期徒刑。