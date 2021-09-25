孟晚舟案｜分析︰中美欲為緊張關係降溫 美議員轟拜登無心力抗華 (更新)

22:56更新︰內媒指兩名加拿大公民「以患病為由」取保候審

華為「太子女」孟晚舟在加拿大被扣留近3年後，終重獲自由返回中國，兩名加拿大公民康明凱(Michael Kovrig)及斯帕沃爾(Michael Spavor)同日亦獲釋，回到加拿大。美國及加拿大對「換囚」猜測避重就輕，分析認為時值中美領袖日前互釋訊號，欲為兩國緊張關係降溫，加上被夾在中美之間的加拿大，因協助美國拘捕孟晚舟而受盡壓力，孟晚舟一案對中美加三方是「全輸」，愈快結束愈好。但有美國鷹派議員不滿，質疑總統拜登無能力及決心，對抗中國威脅。

有內地傳媒周日稱，康明凱及斯帕沃爾是以患病為由，申請取保候審，指二人是經中國有關方面確認及醫療機構診斷，並由加拿大駐華大使擔保，獲依法批准取保候審。據稱，在取保候審期間，兩名被告人須嚴格遵守中國法院依法作出的取保候審決定，如有違反，中方可以在取保候審期限內的任何時候，依法恢復對其涉嫌犯罪行為進行審理。

分析︰時值聯合國大會 中美領袖釋「善意」

美聯社指，儘管中美在貿易、關稅、網絡安全、人權及氣候問題上分歧，但孟晚舟及兩名加拿大公民獲釋，時值兩國領袖「尋求緩和公開的緊張跡象」(sought to tamp down signs of public tension)，指拜登日前剛在聯合國大會表明美方無意與中國發動「新冷戰」，中國國家主席習近平以視象形式在大會發言時，則稱「國與國難免存在分歧和矛盾，但要在平等和相互尊重基礎上開展對話合作，我們要堅持對話而不對抗」。

《衛報》︰中美加「全輸」美方無把握入罪

英國《衛報》則指，中美加三方在孟晚舟案中均注定失敗(doomed to lose)。文章認為，孟晚舟案始於美國上任總統特朗普，屬政治事件，特朗普亦曾表明若對孟晚舟撤控，有利中美貿易協議，他願意這樣做。夾在中間的加拿大，雖心知肚明，但亦須遏力展示該國司法獨立，惟法庭在是否引渡孟晚舟赴美，能「話事」的空間不多。加國同時亦怕進一步挑釁中國，故未有宣布禁用華為5G網絡，亦未有禁止中國環球電視網(CGTN)在當地落地等。分析也認為，孟晚舟案牽涉三方龐大人力物力及時間，而美方知道就算孟晚舟被引渡至當地，亦無把握法院會判她有罪。

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魯比奧質疑拜登無能力及意願抗華

美國共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)昨向路透社稱，孟晚舟獲釋令人質疑拜登在對抗華為及中方威脅時的能力及意願，批評拜登政府再一次對北京採取危險的軟性策略。較早前，美國國務卿布林肯在有關兩名加拿大公民獲釋的聲明中，僅稱歡迎中方的決定，沒有提及孟晚舟，而在卡加里機場接機的加拿大總理杜魯多，亦沒有回應如何促成二人獲釋。康明凱其後乘坐專機轉抵多倫多後與妻子相擁，他稱「回到家真是太好了，感謝所有人的努力。」

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