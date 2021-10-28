安心出行｜青衣食肆9男女無掃碼遭票控 4餐廳被罰降級A類兩周
1 小時前
安心出行｜青衣食肆9男女無掃碼遭票控 4餐廳被罰降級A類兩周
再有市民沒有按規定掃瞄「安心出行」二維碼被票控。警方青衣分區雜項調查隊、特遣隊及軍裝巡邏小隊，聯同食環署人員今日(29日)下午約1時巡查青衣區內多間餐廳，發現三間餐廳內9名食客沒有掃碼，違反第599F章而被票控，包括2男7女，年齡介乎21至58歲。
另外，人員票控4間餐廳負責人，分別1男3女，年齡介乎26至40歲，沒有確保顧客有掃碼，及沒有確保未打針員工持有有效陰性檢測證明，同樣違反第599F章而被票控。4間餐廳被罰明日起禁止晚市堂食，及限制最多兩人一枱，為期14天。
下月進入政府設施須掃安心出行
安心出行｜下月入公院須掃碼 醫管局：將寬鬆處理
安心出行｜公院官校下月須掃碼 朱敏健：強制使用非歧視法例可管
安心出行｜進入政府大樓必須掃碼 社工憂慮影響無家者使用設施
其他安心出行相關新聞
安心出行｜一男一女疑用假App光顧派對房間 涉使用虛假文書被捕
安心出行｜蘭桂坊16客無掃碼或未打針遭票控 4酒吧食肆罰「停賽」
安心出行｜沙田處所突擊巡查 18顧客無掃碼與3負責人遭票控
安心出行｜22歲女涉用假App光顧懷疑無牌賣酒餐廳被捕
防疫措施｜今年首三季發1.8萬張告票 料庫房進帳逾9000萬元
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/安心出行｜青衣食肆9男女無掃碼遭票控 4餐廳被罰降級a類兩周-290824