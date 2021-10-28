安心出行｜青衣食肆9男女無掃碼遭票控 4餐廳被罰降級A類兩周

再有市民沒有按規定掃瞄「安心出行」二維碼被票控。警方青衣分區雜項調查隊、特遣隊及軍裝巡邏小隊，聯同食環署人員今日(29日)下午約1時巡查青衣區內多間餐廳，發現三間餐廳內9名食客沒有掃碼，違反第599F章而被票控，包括2男7女，年齡介乎21至58歲。

另外，人員票控4間餐廳負責人，分別1男3女，年齡介乎26至40歲，沒有確保顧客有掃碼，及沒有確保未打針員工持有有效陰性檢測證明，同樣違反第599F章而被票控。4間餐廳被罰明日起禁止晚市堂食，及限制最多兩人一枱，為期14天。

下月進入政府設施須掃安心出行

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