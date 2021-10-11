Am730
Am730
Am730
Am730
News
巴基斯坦「核彈之父」卡迪爾汗病逝 享年85歲
2021-10-11
#Hashtags
巴基斯坦核彈之父卡迪爾汗
巴基斯坦「核彈之父」卡迪爾汗病逝 享年85歲
news-images
巴基斯坦「核彈之父」卡迪爾汗病逝，享年85歲。(資料圖片)

在巴基斯坦有「核彈之父」之稱的核子科學家卡迪爾汗(Abdul Qadeer Khan)於當地周日在伊斯蘭堡一間醫院病逝，享年85歲。巴基斯坦政府建築物下半旗致哀。

卡迪爾汗的葬禮在首都伊斯蘭堡一間清真寺舉行，大批民眾出席，全國下半旗致哀。

總理伊姆蘭汗形容國家失去了一名標誌性人物，總統阿爾維亦指，卡迪爾汗協助巴基斯坦發展出拯救國家的核威懾力，國家會永遠感謝他的貢獻。

協助巴基斯坦成首個擁有核武伊斯蘭國家

1998年，巴基斯坦進行首次核試，卡迪爾汗因協助巴基斯坦成為第一個擁有核武的伊斯蘭國家，被推崇為國家英雄。不過美國指責卡迪爾汗向伊朗、利比亞及北韓走私核技術，向北韓和伊朗洩漏核技術，並向北韓換取可攜帶核彈頭的導彈。卡迪爾汗在2004年被捕，在全國電視講話中承認秘密出售核武技術予伊朗、北韓和利比亞，而且是單獨行事，政府部門並無參與其中，其後改口。

聯合國官員批評卡迪爾汗讓某些國家繞過制裁獲得核武技術，製造更大核擴散危機，美國亦指責他令核擴散無可挽回。卡迪爾汗其後獲時任總統穆沙拉夫特赦，之後被軟禁直至2009年，但仍監控其行動。他今年8月因感染新冠肺炎一度入院，出院數星期後，因病情惡化再入院，周日在醫院去世。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/巴基斯坦「核彈之父」卡迪爾汗病逝-享年85歲-288200
#Hashtags
巴基斯坦核彈之父卡迪爾汗
Am730

董建華上月接受手術後正康復休養　現於瑪麗醫院覆檢

新冠肺炎｜機場貨運工染Delta　理大蕭傑恒料受無入境機組傳染

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
董建華上月接受手術後正康復休養　現於瑪麗醫院覆檢
Am730
Am730
新冠肺炎｜機場貨運工染Delta　理大蕭傑恒料受無入境機組傳染
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多