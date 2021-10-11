巴基斯坦「核彈之父」卡迪爾汗病逝 享年85歲

在巴基斯坦有「核彈之父」之稱的核子科學家卡迪爾汗(Abdul Qadeer Khan)於當地周日在伊斯蘭堡一間醫院病逝，享年85歲。巴基斯坦政府建築物下半旗致哀。

卡迪爾汗的葬禮在首都伊斯蘭堡一間清真寺舉行，大批民眾出席，全國下半旗致哀。

總理伊姆蘭汗形容國家失去了一名標誌性人物，總統阿爾維亦指，卡迪爾汗協助巴基斯坦發展出拯救國家的核威懾力，國家會永遠感謝他的貢獻。

協助巴基斯坦成首個擁有核武伊斯蘭國家

1998年，巴基斯坦進行首次核試，卡迪爾汗因協助巴基斯坦成為第一個擁有核武的伊斯蘭國家，被推崇為國家英雄。不過美國指責卡迪爾汗向伊朗、利比亞及北韓走私核技術，向北韓和伊朗洩漏核技術，並向北韓換取可攜帶核彈頭的導彈。卡迪爾汗在2004年被捕，在全國電視講話中承認秘密出售核武技術予伊朗、北韓和利比亞，而且是單獨行事，政府部門並無參與其中，其後改口。

聯合國官員批評卡迪爾汗讓某些國家繞過制裁獲得核武技術，製造更大核擴散危機，美國亦指責他令核擴散無可挽回。卡迪爾汗其後獲時任總統穆沙拉夫特赦，之後被軟禁直至2009年，但仍監控其行動。他今年8月因感染新冠肺炎一度入院，出院數星期後，因病情惡化再入院，周日在醫院去世。