巴西總統連續10天打嗝入院檢查 或需接受緊急手術

巴西總統博爾索納羅連續10天出現打嗝入院檢查，並轉送聖保羅一間醫院接受腸道檢查，判斷是否需要接受緊急手術。

總統府指，博爾索納羅當地星期三(14日)到首都巴西利亞的軍事醫院撿查，醫生正診斷他的打嗝問題，並指博爾索納羅感覺良好，會觀察2至3日。當局之後發表另一份聲明，稱主診醫生多認為博爾索納羅有需要到聖保羅作進一步檢查，調查對方的腸阻塞問題，以及可能需要接受緊急手術。

博爾索納羅的兒子透露，父親在說話方面有困難，作為預防措施，已經接受從腹部抽取液體的程序，如果要做手術，相信應該不是大手術。

博爾索納羅上載相片稱很快回來

博爾索納羅在社交網站上載自己於醫院的相片，並指他會很快回來。

現年66歲的博爾索納羅在2018年9月競選時曾遇襲遭人刺傷腸道，再加上曾經確診新冠肺炎，他的健康問題特別受到關注。他於8日在社交平台發表講話時，曾顯得難以表達，稱自己打嗝問題已持續一星期。