強制檢測｜14個指明地方被納入公告名單 (附日期)

本港今日(5日)多14個地點被納入強制檢測公告，相關指明人士需要在10月7日或之前完成病毒測試。食物及衞生局表示，受檢人士若在10月3日至10月5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

強制檢測｜涉及曾入社區初確輸入個案的地方

當局表示，因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，下列指明地方已被納入強制檢測公告，為審慎起見，已完成接種新冠疫苗的人士將不獲豁免：

⚫ 柴灣杏花邨37座：9月25日至10月5日期間曾身處逾兩小時

⚫ 銅鑼灣興發街1號維多利亞公園：10月1日及3日13:00至17:00曾身處

強制檢測｜爆發上呼吸道感染的學校

由於12間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病與新型肺炎相似，為謹慎起見，當局已把11間學校及1間學校的指明級別納入強制檢測公告。已完成接種新冠疫苗的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於9月22日至10月5日期間，曾身處下列學校逾兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，必須於10月7日或之前接受檢測，若使用衞生防護中心派發的樣本樽進行檢測，則須於10月9日或之前交回：

⚫ 葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台4號單位中華基督教會全完幼稚園

⚫ 鴨脷洲海怡半島第4期第29座高層地面基督教宣道會海怡幼兒學校

⚫ 大埔南坑頌雅路松嶺村匡智松嶺第二校

⚫ 天水圍天晴邨社區綜合服務大樓3樓302室東華三院廖烈武伉儷兒童發展中心

⚫ 屯門屯門市地段242號翠林花園第2層保良局易桂芳幼 稚園

⚫ 鑽石山龍蟠街3號星河明居平台2樓鑽石山靈糧幼稚園

⚫ 東涌健東路1號映灣園第15座1樓鄰舍輔導會東欣幼兒園

⚫ 屯門大興邨興盛樓地下及2樓天后中英文幼稚園

⚫ 葵涌石籬二邨石富樓地下東華三院王胡麗明幼稚園

⚫ 大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園

⚫ 堅尼地城西環邨東苑台地下及閣樓KG01號舖卓基英文學校暨幼稚園

至於下列學校，須強制檢測的則只有就讀指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明老師：

⚫ 深水埗大埔道288號路德會救主學校就讀一年級

當局提醒，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。連同18間社區檢測中心，政府指全港各區明日合共有28個社區檢測中心或流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

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