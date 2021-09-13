外傭檢疫｜竹篙灣中心開放預約 800單位半小時爆滿

外傭上月底起可恢復來港工作，惟指定檢疫設施供不應求，政府其後宣布下周一(20日)起開放竹篙灣檢疫中心兩期800個單位讓外傭檢疫。僱主及外傭中介今早9時起，可透過勞工處網站的系統預訂，惟約半小時已全數爆滿。

預約系統可供預訂未來30日的房間，申請者須先填寫外傭的個人資料，包括姓名、能否以英語、廣東話或國語溝通、飲食禁忌等，並要求在15分鐘內完成填寫，另外須填寫聯絡人姓名、電話號碼、電郵地址，才可選擇檢疫日期。

須待勞工處確認外傭檢疫申請

系統提醒，成功提交申請不表示已成功預訂房間，勞工處會按照遞交申請的先後處理申請。個案主任會於1至2天內聯絡申請人確認，並會要求申請人提供部分文件，包括外傭有效工作簽證副本、由指明地區政府相關主管當局發出的認可新冠疫苗紀錄、外傭護照副本。

勞工處核實文件後會向申請人發出繳款單，申請人須於繳款單上的到期繳款日前，或在外傭入住前(以較早者為準)付款及提供付款收據，總費為1.08萬元；待勞工處發出訂房確認通知書後，才完成預約程序。有關安排適用於在孟加拉、印度、印尼、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國及阿聯酋完成疫苗接種後來港的外傭。

檢疫房間設基本配備

根據網站資料，檢疫中心房間內備有基本設備，包括床鋪、被、枕頭、衣櫃、熱水煲、冷氣機、熱水爐等。另外，每名外傭會獲發一張50GB本地流動數據卡、基本用品包、個人梳洗用品包及入營物資包。至於膳食安排，外傭會獲提供每天三餐，派發時間為早上7時半至8時半、早上11時半至下午12時半、晚上6時至8時。

外傭完成檢疫後，可乘坐專車到東涌或青衣站，僱主或外傭中介亦可自行到檢疫中心接送外傭。

外傭來港前確診或航班更改可退款

勞工處早前表示，如外傭在來港前確診新冠肺炎，或因航空公司修改或取消航班，或受封城影響，而須修改或取消房間預訂，並能提交相關證明文件，指定檢疫設施不會向外傭收取房費。