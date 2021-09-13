Am730
Am730
Am730
Am730
News
外傭檢疫｜竹篙灣中心開放預約　800單位半小時爆滿
15 小時前
#Hashtags
強制檢疫外傭菲律賓印尼竹篙灣檢疫中心勞工處外傭檢疫
外傭檢疫｜竹篙灣中心開放預約　800單位半小時爆滿
news-images
竹篙灣中心開放預約，供外傭隔離800單位半小時爆滿。(資料圖片)

外傭上月底起可恢復來港工作，惟指定檢疫設施供不應求，政府其後宣布下周一(20日)起開放竹篙灣檢疫中心兩期800個單位讓外傭檢疫。僱主及外傭中介今早9時起，可透過勞工處網站的系統預訂，惟約半小時已全數爆滿。

預約系統可供預訂未來30日的房間，申請者須先填寫外傭的個人資料，包括姓名、能否以英語、廣東話或國語溝通、飲食禁忌等，並要求在15分鐘內完成填寫，另外須填寫聯絡人姓名、電話號碼、電郵地址，才可選擇檢疫日期。

須待勞工處確認外傭檢疫申請

系統提醒，成功提交申請不表示已成功預訂房間，勞工處會按照遞交申請的先後處理申請。個案主任會於1至2天內聯絡申請人確認，並會要求申請人提供部分文件，包括外傭有效工作簽證副本、由指明地區政府相關主管當局發出的認可新冠疫苗紀錄、外傭護照副本。

勞工處核實文件後會向申請人發出繳款單，申請人須於繳款單上的到期繳款日前，或在外傭入住前(以較早者為準)付款及提供付款收據，總費為1.08萬元；待勞工處發出訂房確認通知書後，才完成預約程序。有關安排適用於在孟加拉、印度、印尼、馬來西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國及阿聯酋完成疫苗接種後來港的外傭。

news-images
外傭可獲基本用品。(資料圖片)

檢疫房間設基本配備

根據網站資料，檢疫中心房間內備有基本設備，包括床鋪、被、枕頭、衣櫃、熱水煲、冷氣機、熱水爐等。另外，每名外傭會獲發一張50GB本地流動數據卡、基本用品包、個人梳洗用品包及入營物資包。至於膳食安排，外傭會獲提供每天三餐，派發時間為早上7時半至8時半、早上11時半至下午12時半、晚上6時至8時。

外傭完成檢疫後，可乘坐專車到東涌或青衣站，僱主或外傭中介亦可自行到檢疫中心接送外傭。

外傭來港前確診或航班更改可退款

勞工處早前表示，如外傭在來港前確診新冠肺炎，或因航空公司修改或取消航班，或受封城影響，而須修改或取消房間預訂，並能提交相關證明文件，指定檢疫設施不會向外傭收取房費。

相關新聞：

疫苗接種｜再多4地針紙獲港府認可　包括新加坡尼泊爾等

熔斷機制｜菲律賓兩航班遭禁飛　勞工處：檢疫酒店將退款

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/強制檢疫｜外傭隔離竹篙灣中心開放預約　800單位半小時爆滿-284697
#Hashtags
強制檢疫外傭菲律賓印尼竹篙灣檢疫中心勞工處外傭檢疫
Am730

囚權組織「石牆花」正式解散　荔枝角辦事處即日起停止服務

稱政府架構重組與連任意願無關　林鄭：今屆政府任務是廣泛聽意見

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
囚權組織「石牆花」正式解散　荔枝角辦事處即日起停止服務
Am730
Am730
稱政府架構重組與連任意願無關　林鄭：今屆政府任務是廣泛聽意見
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多